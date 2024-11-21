«Гнись, гнись, гнись, но сделай так, чтобы не сломалось»

На будущей неделе в трех десятках стран мира будут опубликованы 736-страничные мемуары экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, возглавлявшей крупнейшую экономику Евросоюза 16 лет. В преддверии этого события в Германии были опубликованы отрывки из книги, в которых бывший немецкий лидер повествует о своем опыте взаимодействия с избранным президентом США Дональдом Трампом в его первый президентский срок, делится впечатлениями от общения с президентом РФ Владимиром Путиным и высказывает мнение относительно членства Украины в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мы говорили на двух разных уровнях. Трамп — на эмоциональном уровне, я — на фактологическом»,— вспоминает Ангела Меркель

Фото: Christian Hartmann, Pool / AP «Мы говорили на двух разных уровнях. Трамп — на эмоциональном уровне, я — на фактологическом»,— вспоминает Ангела Меркель

Фото: Christian Hartmann, Pool / AP

В свой первый президентский срок в США Дональд Трамп не сильно жаловал Ангелу Меркель. Согласно утечкам в СМИ, за глаза он называл ее глупой и нещадно критиковал. Неудивительно, что в мемуарах госпожи Меркель, отрывки из которых опубликовал в среду вечером немецкий еженедельник Die Zeit, и она не стала рассыпаться в комплиментах бывшему и будущему главе Белого дома. Впрочем, госпожа экс-канцлер как минимум обошлась без хамства, сфокусировавшись на разнице в характерах и манере вести переговоры между ней и ее тогдашним американским визави.

«Мы говорили на двух разных уровнях. Трамп — на эмоциональном уровне, я на фактологическом. Когда он обращал внимание на мои аргументы, то обычно только для того, чтобы сконструировать из них новые обвинения»,— вспоминает Ангела Меркель свою встречу с главой Белого дома в марте 2017 года.

При этом бывший немецкий лидер будто бы старается найти объяснение такому нестандартному для политиков поведению, отмечая, что Дональд Трамп привык судить обо всем с точки зрения предпринимателя.

«Каждая собственность могла быть распределена только один раз. Если он ее не получал, ее получал кто-то другой. Так же он смотрел на мир. Для него все страны конкурировали друг с другом, и успех одной был неудачей другой; он не верил, что благосостояние всех можно увеличить за счет сотрудничества»,— пишет Ангела Меркель.

Далее госпожа Меркель признается, как в преддверии прихода Дональда Трампа к власти в США и на фоне его не самых дружественных заявлений в отношении Европы она решила обратиться за советом к папе римскому Франциску. «Не называя имен, я спросила его, как он бы справился с принципиально разными мнениями в группе важных персон. Он сразу меня понял и ответил мне прямо: "Гнись, гнись, гнись, но сделай так, чтобы не сломалось". Мне понравился этот образ… В этом духе я попыталась решить свою проблему с Парижским соглашением (договоренностями по климату, от которых США впоследствии отказались, а затем при Джо Байдене снова подписались под ними.— “Ъ”) и Трампом в Гамбурге (там в 2017 году проходил саммит G20.— “Ъ”)»,— вспоминает госпожа Меркель с явным намеком нынешним лидерам ЕС на то, как стоит себя вести с возвращающимся к президентству Трампом.

Что примечательно, в книге, написанной еще до того, как победитель президентских выборов в США стал известен, Ангела Меркель выражает «искреннюю надежду» на победу соперницы Дональда Трампа Камалы Харрис.

К слову, в уже обнародованных отрывках из книги бывший лидер Германии вспоминает и про то, как живо Дональд Трамп интересовался ее мнением о российском президенте Владимире Путине.

«Он был, очевидно, очень очарован российским президентом. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с авторитарными… чертами очаровывали его»,— написала госпожа Меркель.

Не обошла вниманием немецкий политик и то, как она сама воспринимала Владимира Путина. «Я ощущала его как человека, который не хочет, чтобы его не уважали, и готов в любой момент наброситься (на вас.— “Ъ”). Вы можете счесть это ребячеством и презрением, можете покачать головой. Но это означало, что Россия никогда не исчезала с карты»,— отметила она.

Кроме того, госпожа Меркель призналась в мемуарах, что была против принятия Украины в НАТО из опасений негативных последствий для безопасности самого Североатлантического альянса. А предоставление Киеву и Тбилиси Плана действий по членству в НАТО без анализа позиции России политик назвала «чрезвычайной беспечностью».

736-страничные мемуары под названием «Свобода: воспоминания 1954–2021», написанные главой немецкого правительства в соавторстве с многолетней руководительницей ее канцелярии Беате Бауман, выйдут в свет более чем в 30 странах 26 ноября. Неделей позже Ангела Меркель представит книгу в Вашингтоне на мероприятии с участием бывшего президента США Барака Обамы, с которым у нее в отличие от Дональда Трампа сложились добрые отношения.

В преддверии публикации мемуаров госпожи Меркель, стоявшей у руля Германии с 2005 по 2021 год, в течение которых она считалась одной из самых влиятельных женщин в мире, в Германии и Европе в целом стали все чаще пытаться оценить ее наследие. Эпоха Ангелы Меркель была отмечена стабильностью, и, уходя, она в целом сохранила о себе преимущественно позитивное мнение у немцев и европейских коллег. Однако в свете событий на Украине, рикошетом ударивших по немецкой экономике, многие эксперты стали винить экс-канцлера в создании трех опасных зависимостей — от США в сфере безопасности, от России в сфере газа и от Китая в качестве главной экспортной базы. Кроме того, именно решение Ангелы Меркель распахнуть двери для сотен тысяч мигрантов во время миграционного кризиса 2015 года стало драйвером роста популярности крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

Наталия Портякова