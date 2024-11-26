Никита Муров, генеральный директор холдинга «Бронка Групп», о перспективах искусственного интеллекта в производственном секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: холдинг «Бронка Групп» Фото: холдинг «Бронка Групп»

Согласно подписанной президентом России Владимиром Путиным Национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), доля приоритетных отраслей экономики с высоким значением индекса готовности к внедрению технологий ИИ к 2030 году должна вырасти до 95% с 12% в 2022 году. Поэтому неудивительно, что внедрение ИИ в российскую промышленность — одна из ключевых тем, обсуждаемых сегодня в контексте технологического суверенитета России.

Как генеральный директор холдинга «Бронка Групп», в состав которого входит крупный научно-производственный кластер, я считаю потенциал внедрения технологий ИИ в работу бизнеса весьма существенным. В перспективе ИИ поможет нашим предприятиям оптимизировать технологические процессы и улучшить производительность труда, снизить затраты и расходы сырья, сократить издержки и повысить безопасность производств.

Другое дело, что внедрять ИИ только потому, что это «модно» — напрасная трата времени и средств. Наиболее эффективно технологии искусственного интеллекта проявляют себя, когда производство максимально автоматизировано. Приведу в качестве примера входящий в «Бронку Групп» завод «Измерон», который является лидером российского рынка внутрискважинного оборудования в нефтегазовой отрасли. На «Измероне» мы делаем акцент именно на максимальную автоматизацию. Например, у нас внедрены системы автоматической подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) на станки с непрерывным контролем параметров концентрации, температуры и чистоты. Это позволяет станкам самим автономно определять, когда и куда подавать СОЖ, и благодаря этому экономия достигает 40%. Другой пример — это автоматическая система выдачи и учета инструмента. Исходя из маршрутной карты рабочего она сама выдает ему нужные инструменты. Это исключает пересортицу, выдачу другого инструмента и также приводит к существенной экономии.

Максимальная автоматизация «Измерона» позволит нам в ближайшей перспективе запустить производство интеллектуальных систем мониторинга состояния нефтегазовых скважин, позволяющих, в том числе, дистанционно управлять внутрискважинным оборудованием. На данный момент отечественные аналоги подобных разработок отсутствуют. В перспективе мы сможем производить подземное оборудование и системы телеметрии для строительства и эксплуатации скважин с аномально высоким пластовым давлением, а также шельфовых скважин. Производство данных комплексов позволит нашим заказчикам заместить аналогичное оборудование зарубежных компаний и тем самым обеспечить собственную технологическую независимость.

Следующий этап — это уже как раз внедрение ИИ-технологий для того, чтобы разработанные технологические решения становились еще более эффективными. В экспертной среде обсуждаются варианты дополнения возможностей интеллектуальных скважин преимуществами основанной на Big Data предиктивной аналитики — благодаря ей компании смогут прогнозировать поломки и предупреждать износ оборудования, снижать затраты на ремонт. В будущем подобные системы помогут сократить эксплуатационные расходы на 20–30%.

Другое перспективное направление для внедрения ИИ — это создание математических моделей, учитывающих сотни химических, физических и геологических параметров для разработки комплексов подземного оборудования (КПО) для конкретных месторождений. Чтобы предложить заказчику наиболее подходящее решение, нужно учесть огромное количество факторов, и просчитать их влияние искусственный интеллект сможет точнее.

Цифровизация актуальна и для предприятий легкой промышленности — в частности текстильной. Текущий этап технологической стратегии входящего в холдинг «Бронка Групп» Прядильно-ниточного комбината им. Кирова концентрируется также на автоматизации — например, на совершенствовании системы ERP и системы адресного хранения на складе. Это позволит нам довести до целевых значений основные KPI в области качества производства и обслуживания клиентов.

В перспективе мы рассмотрим возможность внедрения ИИ в уже автоматизированный процесс производства ниток. Это позволит гибко адаптировать производство под потребности заказчиков, создавая нити с индивидуальными характеристиками по цвету, текстуре, толщине, прочности и материалу. Технология «цифровых двойников» позволит создавать точные копии будущей продукции в цифровом формате и тестировать различные режимы (например, нагрузки на разрыв) без больших финансовых вложений.

В завершение хочу сказать, что активная цифровизация российской промышленности — это возможность для нашей страны повысить свою глобальную конкурентоспособность даже в условиях санкций. На этом фоне цифровая трансформация становится не просто модным трендом, а стратегической необходимостью.