Изолировать дефицит

Рынок теплоизоляции в РФ растет, но в 2023 и 2024 годах наблюдался дефицит продукции, связанный с нехваткой мощностей. Основным материалом в сфере теплоизоляции остается каменная вата. По итогам 2024 года ожидается прирост рынка этого материала на уровне 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем рынка теплоизоляционных материалов оценивается в 55–57 млн куб. м в год, из них более половины приходится на каменную вату

Фото: «Росатом Изоплит» Объем рынка теплоизоляционных материалов оценивается в 55–57 млн куб. м в год, из них более половины приходится на каменную вату

Фото: «Росатом Изоплит»

Рынок минеральной ваты

В 2024 году объемы потребления материалов теплоизоляции в России показали существенный рост за счет увеличения темпов строительства, в том числе индивидуального и многоквартирного жилья, а также социальных и инфраструктурных объектов. Кроме того, спрос поддерживается со стороны промышленных производств. Директор по развитию ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавляет, что на спрос влияет и ужесточение стандартов энергоэффективности.

Аналитики маркетингового агентства ABARUS Market Research констатируют, что в целом новый виток бурного роста рынка теплоизоляции начался после пандемии. Так, в 2021 году прирост потребления составил 9,8%. Но 2022 год выдался непростым, в течение года потребление теплоизоляции то сильно падало, то немного поднималось, в результате снижение рынка составило 4,9%. В 2023 году рынок оправился от потрясений и снова пошел в рост, почти повторив успех позапрошлого года, поднявшись на 9,1%. В 2024 году спрос таков, что производители вынуждены устанавливать квоты на поставки.

Исторически сложилось, что изделия из каменной ваты в России стали одним из самых популярных решений для изоляции самых различных конструкций во всех отраслях строительства, рассказывает Максим Мешков, руководитель по развитию компании «Росатом Изоплит».

«Объем рынка теплоизоляционных материалов мы оцениваем в 55–57 млн куб. м, из них более половины приходится на каменную вату. Потребление изделий из каменной ваты растет в последние несколько десятилетий, в 2024-м ожидается прирост на уровне 3%, что связано с ограничением производственных мощностей. Ряд производителей планируют и реализуют проекты строительства новых заводов по производству каменной ваты на территории России и ближнего зарубежья»,— отмечает эксперт.

2023 год и первый месяц 2024 года характеризовались дефицитом теплоизоляции, обращает внимание генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Он добавляет, что это сказалось на росте цен и ограничениях в поставках. «Мы прогнозируем, что в 2025 году, вероятнее всего, эти ограничения не повторятся. Можно констатировать, что спрос стремительно смещается в сегмент b2b, а в сегменте b2c спрос стагнирует»,— комментирует господин Бурмистров.

«В целом по рынку теплоизоляционных материалов можно отметить, что на фоне дефицита минеральной ваты летом 2023 и в первой половине 2024 года не возникло какого-то подъема спроса на другие теплоизоляционные материалы: потребление экструдированного пенополистирола росло примерно на таком же уровне, как и каменной ваты. Потребление пенополиизоцианурата (PIR) растет высокими темпами, но объемы этого сегмента невелики. Популярность вспененного полистирола у российских строителей, несмотря ни на что, падает. Таким образом, замещения дефицитного материала другими товарными группами не произошло»,— дополняет исполнительный директор «Строительной информации» Наталья Скороходова.

Конкурентное поле

Сегодня на российском рынке каменной ваты три крупнейших производителя держат долю в 70%. Всего на рынке работает 31 производитель, приводит данные госпожа Скороходова. По словам эксперта, импортной продукции практически нет (<1%). Основные игроки модернизируют свое производство и расширяют мощности. Некоторые компании уже заявляют о строительстве новых заводов с перспективой ввода в 2026 году. Эксперты отмечают, что увеличение ввода новых мощностей позволит усовершенствовать качество продукта.

«Рынок изделий из каменной ваты очень конкурентный, в России насчитывается более 40 заводов — производителей изделий из каменной ваты и большое количество компаний, использующих каменную вату в качестве полуфабриката для производства собственной продукции (сэндвич-панелей, вырезных цилиндров и проч.). Высокая конкуренция среди производителей каменной ваты способствует динамичному совершенствованию процессов производства и росту качества, разработке новых типов изделий и освоению новых областей применения продукции»,— добавляет господин Мешков.

По его словам, доля экспорта в последние два года не превышает 5–6%. Большинство производителей реализуют основной объем своей продукции через дилеров в профессиональном сегменте и через контракты с сетевыми строительными магазинами в сегменте DIY. В свою очередь, «Росатом Изоплит» специализируется на выпуске продукции для профессионального рынка.

Несколько функций

Объем потребления каменной ваты будет расти, уверены эксперты. Госпожа Скороходова предполагает рост к 2025 году на 3%. Каменная вата широко используется в жилом и коммерческом строительстве, в различных отраслях промышленности: строительной, нефтегазовой, нефтехимической, электроэнергетической и судостроении.

«Каменная вата выполняет одновременно несколько важнейших функций: обеспечивает высокую энергоэффективность за счет низкой теплопроводности и хорошую звукоизоляцию, повышает долговечность конструкций, изделия из каменной ваты экологичны и существенно повышают пожаробезопасность,— акцентирует Максим Мешков.— В конструкциях жилых, офисных и общественных зданий, где нужно обеспечить огнестойкость в случае пожара и тем самым — время для эвакуации людей, рекомендуется применять именно каменную вату. Предел огнестойкости для ряда конструкций, таким образом, может составить более 240 минут».

Он добавил, что представляемое им предприятие специализируется на выпуске профессиональной строительной и технической теплоизоляции и производит для российского и международного рынка продукцию уже 11 лет.

Компания «Росатом Изоплит», производитель профессиональной теплоизоляции из каменной ваты под брендом «ЮМАТЕКС Термо», с декабря 2022 года входит в состав дивизиона госкорпорации «Росатом». Дивизион является крупнейшим производителем композитных материалов в России, располагает масштабными мощностями — от производства сырья до готовых изделий и включает в себя современный научно-исследовательский центр, промышленные производства ПАН-прекурсора, углеродного волокна производителей тканей и препрегов, стекловолокна, а также готовых изделий из композитных материалов.

Алла Михеенко