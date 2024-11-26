Аренда ставит новогодние рекорды

В Ленобласти аренда загородного жилья на новогодние праздники оказалась самой дорогой по сравнению со всеми остальными регионами РФ, обогнав даже столицу.

Эксперты «Циан.Аналитики» выяснили, сколько стоит посуточная аренда на новогодние праздники. Средние ставки посуточной аренды рассчитаны по объявлениям на «Циане», к которым подключен календарь бронирования (то есть по реально предлагаемым на конкретную дату ценам). Анализировались цены на период с 30 декабря 2024 года по 2 января 2025 года.

Спрос на новогоднюю аренду традиционно начинает увеличиваться уже в октябре, достигает наибольшей активности в начале декабря, затем постепенно снижается, так как к этому моменту большинство арендаторов уже находят подходящие варианты. Такая динамика была характерна и для прошлого года, и в 2024 году также повторяется, причем в этом году темпы роста даже выше, говорят в «Циан.Аналитике».

Новогодние праздники — самый «жаркий» сезон на рынке посуточной аренды загородных домов, поэтому и ставки на этот период заметно увеличиваются: примерно в два раза относительно «базовых». Повышенная праздничная наценка связана как с повышенным спросом, так и с тем, что на эти даты собственники вынуждены отменять одно из своих наиболее частых требований — о запрете вечеринок.

Так, в Московской области посуточная аренда загородного дома в период с 30 декабря по 2 января составляет в среднем 34 тыс. рублей. Правда, предложения на рынке значительно отличаются друг от друга: цены зависят от качества дома и предлагаемых вариантов по проведению праздника (новогодняя аренда может включать в себя как просто предоставление ключей от дачного домика, так и ресторанно-гостиничный сервис с отдельной шоу-программой).

Похожие расценки в Ленинградской области и в Тульской области (где значительная часть арендаторов — москвичи). В Ленобласти, по данным «Циана»,— самые высокие ставки аренды и достигают 35,3 тыс. рублей в сутки. В других регионах с миллионными агломерациями и развитым загородным рынком цены ниже: 29 тыс. рублей в сутки в Башкортостане, 28 тыс. рублей в Тюменской области, 21 тыс. рублей в Краснодарском крае. В популярной у туристов Карелии средняя ставка аренды загородного дома на новогодние праздники составляет 15 тыс. рублей в сутки, а на Алтае — 13 тыс. рублей.

Традиционно высоким спросом на новогодних каникулах пользуются города, выбранные «Новогодней столицей России».

Новогодней столицей России в этом году станет Киров. Снять квартиру на праздники здесь можно в среднем за 7,6 тыс. рублей в сутки — это в два раза выше, чем в обычные дни, так как на рынке посуточной аренды квартир также действует праздничная наценка. Начиная с конца ноября в Кирове откроется красочная Вятская ярмарка, в которой примут участие местные производители, а на каникулах жителей и гостей города ожидает ледовое шоу.

Самые дорогие туристические направления на новогодние праздники 2024–2025 годов — Москва, Казань (по 10,6 тыс. рублей в сутки) и Великий Устюг (9,3 тыс. рублей). Первые два города традиционно лидируют по стоимости жилья на рынке посуточной аренды как одни из самых посещаемых локаций. Великий Устюг — родина Деда Мороза — локация исключительно для зимнего туризма. Ставки аренды здесь на период новогодних праздников увеличиваются сразу в четыре раза относительно базового уровня.

Новогодние каникулы продлятся сразу 11 дней (с 29 декабря по 9 января) — такого срока вполне хватит на посещение нескольких городов, например, можно совместить поездку в Москву или Санкт-Петербург с древними туристическим городам вокруг них (Псков, Великий Новгород, Рязань, Тверь, Тула) либо отправиться в маршрут по «Золотому кольцу». Посуточная аренда в этих городах обойдется в 5,6–9,2 тыс. рублей в сутки.

Популярным зимним туристическим направлением является Мурманск. Сюда приезжают туристы посмотреть на северное сияние, покататься на оленьих упряжках, лыжах и на коньках на самом северном в мире катке. Снять жилье в крупнейшем за полярным кругом городе в новогоднюю ночь можно в среднем за 7,8 тыс. рублей, а в Кировске, где находится крупный горнолыжный курорт — за 5,8 тыс. рублей (заметно дешевле, чем, например, в Сочи, куда также зимой съезжаются любители лыж и сноубордов).

В любое время года популярностью пользуется Калининградская область. Посуточная аренда жилья в новогоднюю ночь в Калининграде обойдется в среднем в 6 тыс. рублей, в Зеленоградске — в 6,5 тыс. рублей, в Светлогорске — в 7,4 тыс. рублей.

Глеб Журавлев