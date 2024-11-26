Инвестиции достигли трети триллиона

С начала года объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы и Петербурга составил 364 млрд рублей.

По данным консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International, объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга в третьем квартале 2024 года составил 153 млрд рублей, с начала года в эти сегменты инвесторы вложили 364 млрд рублей. Всего за девять месяцев было заключено 103 сделки. «Важно отметить, что учитываются крупные сделки с готовыми объектами коммерческой недвижимости, а также проекты built-to-suit. Учитываются сделки в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Не учитываются сделки с земельными участками. Не учитываются сделки без ясной деловой цели»,— сообщили в компании.

В третьем квартале было заключено 32 сделки, из них 22 пришлось на столичный регион. Общая площадь заключенных за квартал в Москве и области сделок составила 839 тыс. кв. м, а общий объем инвестиций — 141,2 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в третьем квартале 2024 года составил 11,8 млрд рублей. Всего в Северо-Западном регионе заключено десять сделок общей площадью 242 тыс. кв. м.

Несмотря на повышение ключевой ставки, заметного изменения доходности пока не наблюдается. По итогам квартала ставки капитализации находятся в диапазоне 11–13,8%.

Доля сделок с рентными инвесторами в третьем квартале 2024 года составила 22% от общего объема инвестиций в Москве и Московской области и 64% в Петербурге и Ленобласти. Среди крупнейших сделок в столичном регионе — покупка «Современными фондами недвижимости» складского комплекса «PNK Чашниково» общей площадью 113,7 тыс. кв. м и покупка торгового центра «Л-153» компанией «Мотек-Ц», в Петербурге — покупка складского комплекса «Пактум Холдинг» компанией «Элма», а также покупка бизнес-центра «Сабировский» управляющей компанией «Стоун».

Объем сделок с конечными пользователями составил 57% от общего объема инвестиций в Москве и Московской области и 34% в Санкт-Петербурге и Ленобласти. При этом в офисном сегменте пользователи по-прежнему готовы платить за объекты существенно дороже, чем рентные инвесторы: на 45%. В складском сегменте цены сделок с пользователями и рентными инвесторами практически сравнялись.

Третий квартал 2024 года также был отмечен несколькими крупными сделками в Москве по покупке объектов с целью редевелопмента, в результате чего доля покупателей-девелоперов составила 23% в общем объеме инвестиций. Речь идет о сделке по покупку Императорского воспитательного дома (113 тыс. кв. м) девелопером «Киевская площадь», а также о покупке ПТК «Эталон» имущественного комплекса по адресу улица Обручева, 27.

Виктор Заглумин, сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International, отмечает: «Продолжает реализовываться прогноз Bright Rich | CORFAC International по некоторому снижению объемов инвестиций после рекордного 2023 года. Это связано с завершением распродажи иностранных активов, а также с существенным удорожанием кредитования вследствие роста ключевой ставки. Вместе с тем объем инвестиций остается высоким во всех сегментах (кроме гостиничного), причем как со стороны рентных инвесторов, так и со стороны пользователей и девелоперов. Это показывает, что российский рынок коммерческой недвижимости полностью адаптировался к новым экономическим реалиям и стал независимым от внешних факторов. Участники рынка теперь могут строить свои модели, опираясь на данные российской экономической статистики, без поправок на внешнеполитическую конъюнктуру».

Ирина Кутовая