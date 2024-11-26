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Склады наполняют рынок предложением

Индустриальная недвижимость

За первые три квартала 2024 года рынок качественной индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга пополнился 18 комплексами общей площадью 521,6 тыс. кв. м, что на 50% превысило показатель девяти месяцев 2023 года. 66% валового прироста предложения пришлось на спекулятивные проекты. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию около 304 тыс. кв. м складской недвижимости. 74% прогнозируемых к вводу проектов приходится на спекулятивное предложение.

Основной спрос на качественные складские комплексы в Санкт-Петербурге формировали компании торговли и дистрибуции

Основной спрос на качественные складские комплексы в Санкт-Петербурге формировали компании торговли и дистрибуции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основной спрос на качественные складские комплексы в Санкт-Петербурге формировали компании торговли и дистрибуции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Такие данные приводят аналитики компании Maris. При условии соблюдения заявленных сроков ввода прирост совокупного объема спекулятивного предложения в 2024 году в 2,9 раза превысит итоговый показатель 2023 года. В первые девять месяцев 2024 года на рынке было реализовано 537 тыс. кв. м качественных складских площадей (–31,5% к аналогичному периоду 2023 года). На условиях аренды было реализовано 62% площадей. Объем арендованных площадей по итогам первых трех кварталов увеличился на 13% в абсолютном выражении.

Основной спрос на качественные складские комплексы в Санкт-Петербурге формировали компании торговли и дистрибуции (53%). Доля компаний реального сектора экономики в валовом объеме спроса по итогам третьего квартала 2024 достигла 44%. Спрос со стороны логистических операторов составил 3% валового объема спроса (–63% год к году).

По состоянию на конец третьего квартала 2024 года на рынке индустриальной недвижимости Санкт- Петербурга сохранялся острый дефицит качественных вакантных площадей. На конец сентября в зданиях класса А вакантно 0,3% (+0,3 п. п. по отношению к итоговому показателю 2023 года). В складских комплексах класса В свободно 1,3% (–0,7 п. п. по отношению к 2023 году). Суммарно по итогам третьего квартала 2024 на рынке качественной складской недвижимости экспонировались 26,7 тыс. кв. м (0,5% валового объема предложения на рынке).

В условиях острого дефицита вакантного предложения на рынке сохраняется давление на ценовые индикаторы. Средний диапазон запрашиваемых арендных ставок по итогам третьего квартала 2024 года достиг уровня 900−1300 рублей за квадратный метр в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. Коммунальные расходы оплачиваются по фактическому потреблению.

Денис Кожин

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