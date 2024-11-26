«От импортозамещения Россия переходит к импортоопережению»

В последнюю неделю ноября в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» традиционно пройдет одно из крупнейших деловых мероприятий страны в промышленной сфере — международный форум-выставка «Российский промышленник». Об актуальных трендах в индустрии, повестке форума и конкурентных преимуществах площадки корреспондент Business Guide поговорил с генеральным директором компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергеем Воронковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: В преддверии «Российского промышленника» какие актуальные тренды в промышленной сфере страны вы бы отметили?

СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ: Главный тренд — продолжающийся рост промышленного сектора. По прогнозам к концу года он вновь прибавит 4,5%. И снова промышленность растет быстрее ВВП (3,5% по прогнозам на конец года). То есть промышленная сфера — драйвер и локомотив экономического развития страны.

Что важно, рост идет не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Россия идет по пути абсолютного промышленного суверенитета и налаживает выпуск собственной импортозамещенной высокотехнологичной продукции. Развиваются отечественные критические и сквозные технологии. Нарабатываются новые компетенции в двигателестроении, приборостроении, станкостроении, микро- и наноэлектроники. От импортозамещения мы переходим к импортоопережению. Выпускаем продукцию, которой нет аналогов в мире.

BG: Какова основная повестка форума-выставки? Сколько будет участников?

С. В.: Повестку форума-выставки совместно формируют Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга.

«Российский промышленник» стоит особняком в череде промышленных выставок в общероссийском календаре. Если, например, «Иннопром» в Екатеринбурге определяет контуры промышленной политики государства, то «Российский промышленник» — это в первую очередь реакция бизнеса, демонстрация реальных достижений.

На форуме также подводятся итоги реализации промышленной политики за год, выявляются успехи и недоработки, формируется стратегия промышленного развития на будущий год. В 2024 году тематика форума сосредоточится на приоритетах промышленной политики — технологическом развитии и кадровом потенциале. Этим вопросам посвящено пленарное заседание.

Среди тематических треков конгрессной программы также межотраслевая кооперация, развитие промышленной инфраструктуры, международное взаимодействие. Всего запланировано более 140 мероприятий.

В их числе заседания комиссий и комитетов РСПП, «Инженерный форум», форум по беспилотным технологиям, конференция «Энергия и промышленность», Научно-промышленный композитный форум, Станкоинструментальный форум, форум по промышленному туризму, сессии по промышленному дизайну, логистике, телекоммуникационным решениям.

В выставке примут участие 470 компаний. Коллективные экспозиции промышленных предприятий представят 11 регионов РФ (Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Приморский края, Иркутская, Рязанская, Курская, Ленинградская, Курганская, Московская области, Республика Крым), РСПП, Минпромторг РФ, Ассоциация экспортеров и импортеров, Союз горнопромышленников. Среди международных участников — Белоруссия, Турция, Китай, Иран и Индия.

Также в экспозиции беспилотные технологии, предприятия особых экономических зон, металлообработка и станкостроение, композитные материалы, передовые достижения и разработки отечественных технологичных компаний и институтов развития.

BG: Чем удивят экспоненты?

С. В.: Экспоненты удивят новой продукцией, как делают это ежегодно. Как я уже сказал, во многих отраслях происходит импортоопережение. То есть речь уже идет об образцах, которые лучше зарубежных. Этот тренд прослеживается на каждой нашей промышленной выставке.

В этом году на форуме, например, HydraulicUnit представит мини-маслостанцию, предназначенную для преобразования энергии электродвигателя в энергию давления гидравлической жидкости, которая используется для привода исполнительных гидравлических механизмов.

Компания «Атим» покажет сварочное оборудование с цифровым управлением и модульной структурой для ручной, механизированной и автоматизированной сварки в составе системы управления сварочным производством.

Цифровую платформу «Небосвод» для внешних пилотов с мобильными приложениями продемонстрирует компания «Аэроскрипт». Платформа функционирует на всей территории Российской Федерации и охватывает самое большое в мире воздушное пространство — более 26 млн кв. км.

Решения в области реинжиниринга представит ООО «Полевой», аэролодки и снегоболотоходы для спасательных операций — «Севербоат», а отечественные печатные устройства — экосистема «Катюша».

BG: Каким будет международное представительство?

С. В.: Создание собственных критических и сквозных технологий, кадровое преобразование, рост производства превратят Россию в страну с абсолютным промышленным суверенитетом. Это будет беспрецедентным мировым феноменом, поэтому дружественные государства уже сейчас стремятся перенять наш опыт, наладить взаимовыгодное сотрудничество.

В работе форума-выставки примут участие более 30 стран. В их числе Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция, Индонезия, Мексика, Вьетнам, Филиппины, Иран, страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки. Такое широкое международное представительство подчеркивает важность мероприятия на глобальной арене, его роль в развитии международных промышленных связей.

Запланировано восемь бизнес-диалогов российских промышленников с коллегами из Белоруссии, Китая, Индии, Индонезии, Турции, ОАЭ, Африки, Латинской Америки. Участники обсудят промышленную интеграцию в рамках международных сообществ: БРИКС+, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН.

На полях «Российского промышленника — 2024» подпишут несколько международных соглашений на десятки миллиардов рублей. Договоренности будут направлены на укрепление международного промышленного взаимодействия и развитие совместных проектов.

BG: Совместно с «Российским промышленником» пройдут еще несколько параллельных проектов. Расскажите о них.

С. В.: Да, состоится Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты SFITEX. Пройдут Петербургский международный образовательный салон и конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации».

Ну и, конечно, финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Он не просто стал отечественным аналогом Worldskills и Euroskills, а опередил их по масштабности и уровню организации. В отборочных этапах приняли участие более 120 тыс. конкурсантов. 1000 победителей продемонстрируют свои навыки по 55 компетенциям на глазах 20 тыс. зрителей. В 20 юниорских категориях выступят школьники от 14 лет. В международной программе заявлены 16 дружественных стран.

Чемпионат «Профессионалы» — один из самых эффективных инструментов решения кадровых проблем в промышленности. Он помогает выявлять настоящих самородков, профессионалов с большой буквы. За их достижениями в живом режиме наблюдают руководители крупнейших промышленных предприятий страны. Лучшие получают предложения о работе прямо на площадке.

BG: В каких направлениях «Экспофорум» может конкурировать с выставочными площадками Москвы?

С. В.: Сейчас в России есть три крупнейших выставочных комплекса: «Крокус-Сити», «Экспоцентр мы. «Экспоцентр» и «Крокус» больше «Экспофорума» по площадям. Но «Экспофорум» — это прежде всего конгрессно-выставочный центр с акцентом на слово «конгрессный». «Экспофорум» строился, чтобы превратить Санкт-Петербург в деловую столицу, конгресс-столицу, что у нас за эти десять лет и получилось сделать.

BG: На каком этапе сейчас проект второй очереди комплекса?

С. В.: Могу сказать, что, к сожалению, конгрессно-выставочная сфера не самая выгодная с точки зрения вложения денег. Пока обсуждаем план с акционерами.

Владимир Колодчук