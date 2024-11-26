Паразитировать на проводе

С января по сентябрь 2024 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области специалисты ПАО «Россети Ленэнерго» выявили и пресекли 3316 случаев несанкционированного потребления электроэнергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С точки зрения законодательства хищение электроэнергии бывает двух видов: безучетное или бездоговорное потребление

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ С точки зрения законодательства хищение электроэнергии бывает двух видов: безучетное или бездоговорное потребление

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным компании «Россети Ленэнерго», энергетики пресекли 1032 случая бездоговорного потребления с самовольными подключениями к сетям без заключенных договоров энергоснабжения. С нарушителей взыскано 195 млн рублей за 25,6 млн кВт•ч. Также в результате проверок выявлено 2284 случая безучетного потребления, в том числе с вмешательством в работу прибора учета. Объем обнаруженных хищений электроэнергии составил 9,7 млн кВт•ч.

Незаконное использование электроэнергии — одна из ключевых проблем для российской энергетики, причем чаще всего случаи воровства фиксируются в частных домохозяйствах или многоквартирных домах. Другой проблемой является невозможность подсчитать точный объем хищений по стране и, как следствие, однозначно определить эффективность мер по борьбе с нарушителями. При этом отдельные электросетевые компании ежегодно сообщают о выявлении фактов хищения электроэнергии с ущербом на миллионы и даже миллиарды рублей.

Электроэнергетика является одной из базовых отраслей экономики любой развитой страны. Учитывая важность электроэнергии для существования человека и человеческой деятельности, она нередко становится объектом хищения со стороны как юридических, так и физических лиц. По словам экспертов, в РФ проблема хищений электроэнергии существует уже давно и в достаточно крупных масштабах.

В числе причин сложившейся ситуации Валерия Минчичова, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, видит рост тарифов на электроэнергию, низкие доходы населения в сочетании с инфляцией и низкую социальную ответственность. «Также к этому списку можно добавить большие площади регионов и связанный с этим сниженный контроль со стороны "Россетей" как поставщика электричества, а еще безответственность соседей как в многоквартирных домах, так и на предприятиях»,— отмечает эксперт.

Два вида воровства

С точки зрения законодательства хищение электроэнергии бывает двух видов: безучетное или бездоговорное потребление. Безучетное различными способами снижает платежи при наличии договора: например, за счет врезки приборов до счетчика, скручивания, замедления счетчика. Бездоговорное потребление — это собственно воровство в чистом виде, когда потребитель подсоединяется к сети и ничего за это не платит. Серьезной проблемой, по словам госпожи Минчичовой, сегодня также является майнинг криптовалют с использованием неоплаченного майнером электричества.

При этом, по мнению Инны Липатовой, доцента кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при Правительстве РФ, наиболее популярными видами хищения электроэнергии являются самовольное подключение к энергетическим сетям путем набросов; прокладывание обходных линий электроснабжения и ответвлений от основной линии, ведущей к прибору учета; вкручивание саморезов в самоизолирующие провода.

Что касается штрафов, то в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ за первое самовольное подключение к электрическим сетям и использование электроэнергии предусмотрен штраф: для физических лиц — от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических — от 100 до 200 тыс. рублей. За повторное нарушение размер штрафа составит от 15 до 30 тыс. рублей для физлиц и от 300 до 400 тыс. рублей для юрлиц.

«Статистические данные по вопросам хищения электроэнергии достаточно сложны в связи с тем, что с 2008 года этот учет ведет не РАО "ЕЭС России", а каждый регион отдельно. Рассматривая случаи в различных регионах можно отметить, например, что "Россети Ленэнерго" за семь месяцев 2024 года выявили более 2250 случаев кражи электроэнергии и взыскали с нарушителей 180,6 млн рублей. "Россети Юг" за первое полугодие 2024 года выявили более 13,5 млн. кВт•ч, что превышает на 36% аналогичные показатели прошлого года, с нарушителей компания будет взыскивать более 70 млн рублей. Особенно тяжелая ситуация на Северном Кавказе, где только за январь 2024 года было выявлено краж электроэнергии на 51,8 млн рублей»,— заключает госпожа Липатова.

Усилия по минимизации

Хищения электроэнергии и незаконные подключения к электросетям остаются серьезной проблемой для энергетической отрасли России. Несмотря на определенные успехи в борьбе с ними, эксперты указывают на необходимость дополнительных мер и ресурсов. Внедрение современных технологий и ужесточение законодательства, по их мнению, могут улучшить ситуацию.

Как отмечает Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком», за последние годы правительство РФ значительно увеличило штрафы за незаконное потребление электроэнергии, а также ввело уголовную ответственность за повторное нарушение или в случаях, когда воровство приводит к серьезным авариям. Таким образом, сейчас ответственность за хищение электроэнергии регулируется статьей 7.19. КоАП РФ и статьей 165 УК РФ.

При этом, как отмечают эксперты, методы хищения постоянно меняются, а вместе с ними наблюдается тенденция к изменению способов противодействия, например, появляются приборы учета электроэнергии с защитой от хищений — наличием дисплеев, внутренней памяти, журналов.

«С 1 января 2022 года в силу вступил закон об "умных" счетчиках. Такие устройства способны не только сами передавать показания, но и фиксировать попытки вмешательства в их работу с целью хищения электроэнергии»,— отмечает господин Шевцов.

Также, по мнению госпожи Липатовой, в борьбе с хищениями может помочь разработка автоматизированной системы учета электроэнергии. Функционал данного инструмента внушителен: автоматический сбор данных учета потребления (отпуска) электроэнергии по каждой точке (группе) учета на заданных интервалах времени, обеспечение контроля за соблюдением лимитов энергопотребления, хранение параметров качества отпускаемой электроэнергии в базе данных, обеспечение многотарифного учета потребления (отпуска) электроэнергии. Самое главное, что она позволит уменьшить трудоемкость работы при обработке данных, сдаваемых потребителями электроэнергии.

«Кроме этого, среди основных методов борьбы с хищениями можно выделить создание закрытых счетчиков (их монтаж в закрытые коробки), совершенствование схем работы счетчиков, замену всех счетчиков на электрические, своевременную проверку наличия пломб на счетчиках, постоянную проверку схем подключения счетчиков к электрической сети, своевременную проверку на наличие скрытой электропроводки, установку общедомового прибора учета для выявления хищений электроэнергии. И самое главное — важно разработать и утвердить эффективную систему поощрения за выявление хищений»,— считает госпожа Липатова.

Эффективность возрастает

В целом сегодня эксперты отмечают тенденцию к увеличению эффективности обнаружения хищений электроэнергии, тем не менее они все еще остаются значительной экономической и общественной проблемой.

По словам Юрия Митина, управляющего партнера юридической компании «Интеллектуальная защита», для улучшения ситуация с хищениями электроэнергии в ближайшие годы потребуются комплексный подход к этому вопросу и значительные инвестиции. «Ожидается рост применения инновационных технологий в этой сфере. Так, например, блокчейны могут применяться для учета электроэнергии и помочь значительно сократить уровень хищений. С развитием систем дистанционного мониторинга и учета электроэнергии энергетические компании смогут более эффективно отслеживать потребление и выявлять случаи хищения. Наконец, возможно, будут разработаны программы по снижению тарифов для неблагополучных слоев населения, что может уменьшить экономическую мотивацию для хищений»,— рассуждает господин Митин.

Эксперты уверены, что хищения электроэнергии — многогранная проблема, требующая всестороннего подхода и участия как государственных органов, так и самих потребителей. Поэтому важно продолжать работу по информированию населения о последствиях хищений и внедрять новые технологии для повышения эффективности учета электроэнергии.

Олег Шевцов добавляет: «С 2020 года ПАО "МТС" совместно с ООО "Башкирэнерго" реализует проект по выявлению с помощью искусственного интеллекта фактов незаконного использования электроэнергии. Их платформа EnergyTool способна выявлять нарушения на основе анализа энергопотребления абонентов. В 2023 году ПАО "МТС" подписало соглашение на подобного рода сотрудничество с ПАО "Россети Сибирь". Такие нововведения наряду с ужесточением законодательства могут гарантировать постепенное снижение количества хищения электроэнергии».

Антонина Егорова