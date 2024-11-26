Бизнес в «зеленом» тренде

Тренд на «зеленую» энергию становится все актуальнее в российской повестке. Эта популярность обусловлена, с одной стороны, реализуемыми на федеральном уровне мерами поддержки, а с другой стороны, заинтересованностью покупателей — промышленных, транспортных, финансовых и других компаний. Какую пользу это приносит бизнесу — разбирались вместе с экспертами ТГК-1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гидроэлектростанции, солнечные и ветряные установки позволяют выработать чистую энергию без углеродного следа

Фото: ПАО «ТГК-1» Гидроэлектростанции, солнечные и ветряные установки позволяют выработать чистую энергию без углеродного следа

Фото: ПАО «ТГК-1»

Устойчивый интерес предприятий к снижению углеродных выбросов наблюдался с конца 2020 года. Вместе со всем миром Россия стала реализовывать меры по замедлению глобального изменения климата, а компании заявили о разработке стратегий устойчивого развития, включающих, в том числе, экологические мероприятия.

«Мы наблюдаем, что стратегии "озеленения" бизнеса в России сейчас переживают второе рождение. Руководители многих компаний активно внедряют инструменты устойчивого развития в связи с внутренней потребностью, а не следуя некоей моде»,— подчеркнул Альфред Ягафаров, заместитель управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности ТГК-1.

ТГК-1 стала одним из первых участников «зеленого» рынка в России. С 2021 года компания присоединилась к международному стандарту учета возобновляемой энергии I-REC, в 2023 году вошла в российскую систему добровольной сертификации «Сбера», с 2024 года присоединилась к Национальной системе сертификации низкоуглеродной энергии. Реализует «зеленую» низкоуглеродную энергию, производящуюся на гидроэлектростанциях в Северо-Западном регионе России. За 2023 год на объектах компании было выработано около 12,7 млн МВт•ч «чистой» энергии, а с начала этого года — уже более 10 млн МВт•ч. В числе потребителей — агрохолдинг «ФосАгро», компании «Теплоком», «КГ Строй Системы», СИБУР.

По словам Олега Баркина, члена правления ассоциации НП «Совет рынка», со стороны предприятий различных отраслей сегодня сохраняется устойчивый запрос на «озеленение» бизнеса и повышение его экологического вклада. По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства и Национального рейтингового агентства, за 2022–2023 годы в России зафиксирован рост рынка ESG-продукции на 35%. Для многих компаний устойчивое развитие остается важной частью корпоративной культуры.

Чистая энергия

Ключевая цель экологического аспекта стратегии устойчивого развития — минимизация выбросов углекислого газа, снижение так называемого углеродного следа производимой продукции. Гидроэлектростанции, солнечные и ветряные установки позволяют выработать такую чистую энергию.

Промышленные предприятия — например, металлургические или химические производства, конечно, не обладают собственными гидроэлектростанциями или солнечными фермами. Но благодаря механизмам реализации могут приобрести для себя необходимый объем «зеленой» энергии. Тем самым они, с одной стороны, закрывают собственное потребление «чистой» электроэнергией, а с другой стороны, стимулируют развитие ВИЭ в России.

Как это работает? В нынешних реалиях у компаний есть два основных пути покупки: можно заключить с производителем «зеленой» электроэнергии прямой договор купли-продажи или приобрести и погасить «зеленые» сертификаты на необходимый объем.

«Зеленые» сертификаты — один из самых удобных и понятных инструментов для покупателя. Своей популярностью они, пожалуй, обязаны международной платформе I-REC, к которой подключились российские производители в конце 2020 года. Спустя два года система прекратила свою работу в РФ, но это лишь способствовало развитию независимого российского аналога, о необходимости которого давно ходили разговоры. Национальная система сертификации низкоуглеродной электроэнергии заработала в России в феврале 2024 года.

«Этот год стал значимым для развития отрасли, произошло несколько важных изменений. Вступил в силу закон о "зеленых" сертификатах, заработала национальная система сертификации электроэнергии и начались работы по связи реестров низкоуглеродной энергии и углеродных единиц. Это подтверждает, что "зеленая" повестка никуда не исчезла, а наоборот — стала лишь актуальнее»,— заявил господин Ягафаров.

По последним данным, на октябрь 2024 года в национальном реестре атрибутов генерации и сертификатов происхождения электроэнергии зарегистрировано 164 генерирующих объекта совокупной установленной мощностью свыше 28 ГВт. Что касается объема выпущенных сертификатов, то по состоянию на 01.10.2024 он составляет 1 167 818 тыс. кВт•ч, при этом объем погашенных сертификатов — 1 052 365 тыс. кВт•ч, а объем реализованных «зеленых» договоров — 258 633 тыс. кВт•ч.

Зачем покупать?

В целом приобретение «зеленой» энергии может быть актуально для компаний из разных отраслей. Дело, конечно, не только в социальной ответственности бизнеса и внутренней потребности быть более экологичными. Это важно с практической точки зрения, с позиции инвестиции в дальнейшее развитие компании.

Изначально стимулом для «озеленения» собственного потребления стало введение углеродного налога в ЕС. Это было особенно актуально для компаний, экспортирующих или планирующих экспортировать продукцию за рубеж: производителей железа и стали, алюминия, цемента, удобрений. Экспортерам предстояло доказать снижение углеродного следа своей продукции, чтобы избежать повышенных пошлин. В текущих условиях тема трансграничного регулирования потеряла свою остроту, однако разговоры о необходимости углеродной нейтральности внутри страны не утихают — взимание «платы за углерод» является одной из мер в рамках реализации Стратегии низкоуглеродного развития России.

Так, по данным исследования компании EY 2020 года, инвесторы в меньшей степени склонны иметь дело с организациями, обладающими низким рейтингом ESG. Так как, во-первых, прослеживается взаимозависимость ответственного инвестирования и доходности. Во-вторых, рейтинги ESG позволяют инвесторам выделить предприятия, которые соответствуют их собственным ценностям, и, наоборот, избежать опрометчивых вложений, связанных с экологическими и репутационными вызовами, возможными штрафами и исками, в том числе в части нарушений природоохранного законодательства.

«Зеленое» финансирование — еще один аргумент, заставляющий компании приобретать низкоуглеродную энергию. Компании с высоким рейтингом устойчивого развития, с последовательной стратегией декарбонизации имеют возможность получить от банка более дешевый заем, чем в целом по рынку. Например, в том же 2020-м АФК «Система» в «Сбере» выдали кредитную линию на 10 млрд рублей с плавающим процентом, привязанным к показателям устойчивого развития.

Наконец, подтвержденный «зеленый» имидж позволяет компаниям ввести экологичную маркировку собственной продукции. Это может быть актуально как для производителей сырья и комплектующих (поскольку «экологичность» товара положительно влияет на производственную цепочку конечного продукта), так и для производителей товаров повседневного спроса. По данным ВЦИОМ, более половины россиян учитывают экологичность товаров при покупке, поэтому наличие экомаркировки может стать отличным поводом выделиться среди конкурентов.

Как «озеленить» потребление?

Есть два основных способа приобрести безуглеродную энергию для собственного потребления. Первый — заключить прямой договор купли-продажи с поставщиком такой энергии на нужный объем. Второй — приобрести необходимое количество «зеленых» сертификатов на площадке национальной системы или системы добровольной сертификации «зеленой» энергии.

«По моему мнению, на практике национальная система сертификации оказывается удобнее для покупателя, так как избавляет его от необходимости иметь лицевой счет в системе. Мы можем провести сопровождение сделки "под ключ", самостоятельно выпустив необходимое количество сертификатов и погасив их на получателя. Таким образом, использование "зеленых" инструментов стало удобнее для всех участников рынка, в том числе для клиентов с небольшими объемами потребления»,— заключает Альфред Ягафаров.

Сейчас в национальной системе сертификации квалифицировано шесть гидроэлектростанций ТГК-1, расположенных в Мурманской области, Республике Карелия и Ленинградской области. В компании также отмечают такую тенденцию: покупателям важно, чтобы плата за «зеленую» энергию направлялась на экологические или социальные проекты, тем самым создавая «круговорот» ответственного финансирования. Для реализации этой идеи в ТГК-1 создали акселератор ESG-проектов. «Мы понимаем, что покупатели "зеленой" электроэнергии — это предприятия, поддерживающие концепцию ответственного производства так же, как и мы. Акселератор ESG-проектов поможет нам внутри компании определить наиболее перспективные проекты и помочь в их реализации, предоставив инициаторам финансовую, менторскую, организационную и экспертную поддержку. Это гарантия того, что средства от продажи безуглеродной электроэнергии будут использованы целевым образом на природоохранные и социальные проекты, мероприятия по улучшению условий труда сотрудников»,— подчеркнул заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом ТГК-1 Эдуард Лисицкий.

Антонина Егорова