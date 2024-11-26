«Потенциал гражданского беспилотия растет»

О развитии беспилотных авиационных систем (БАС), расширении их сферы применения, инновационных разработках и отработанных технологиях в интервью Business Guide рассказал Иван Анцев, исполнительный директор АО «НПП "Радар ммс"», член президиума правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем, президент ассоциации «Аэронекст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: К сегменту БАС приковано максимальное внимание. Кроме того, с этого года заработал соответствующий нацпроект. Каким видите будущее отрасли?

ИВАН АНЦЕВ: Сегодня мы находимся только в начале пути создания отрасли гражданского беспилотия. Несмотря на то, что беспилотные воздушные суда (БВС) уже применяются для решения широкого спектра гражданских задач, а беспилотные системы используются во многих сегментах экономики, таких как логистика, мониторинг, картографирование, поисковые работы и других, мы все равно только приступаем к активной фазе. Сейчас в создаваемые продукты и решения должен быть заложен горизонт планирования на 15–20 лет вперед.

Логичным продолжением развития беспилотных технологий станет их массовое применение в таких сферах, как транспорт и регулярная перевозка грузов при помощи БВС во все регионы страны и прочее. Это обеспечит существенную экономию ресурсов как финансовых, так и трудовых.

В настоящее время есть технические возможности, которые позволяют сделать безопасный продукт. Но необходимо накопить тысячи часов налета и в достаточной степени развить новые технологии для интеграции беспилотников в общее воздушное пространство, увеличить число возможных маршрутов, повысить автономность беспилотных систем, скорректировать нормативно-правовую базу и многое другое.

Скорость движения к этой цели зависит от позиции государства и от активности разработчика. Благо у нас появился национальный проект, который сегодня выступает драйвером развития отрасли гражданского беспилотия в стране. Однако по ряду объективных причин не все поставленные цели и задачи нацпроекта пока оказались реализованы в полной мере. Мы видим, что произошли определенные корректировки, в том числе и с учетом текущей экономической ситуации.

При этом не приходится сомневаться, что после устранения основных ограничений отрасли нас ожидают кратный рост рынка и сотни новых применений беспилотных авиационных систем.

BG: АО «НПП "Радар ммс"» является участником программы экспериментальных правовых режимов (ЭПР) по эксплуатации БАС, в том числе на территории некоторых арктических регионов России. Какие преимущества дает участие?

И. А.: Участие в ЭПР — хорошая возможность отработать стратегии и технологии применения БВС при доставке грузов и начать «раскачивать» гражданский рынок. В Ямало-Ненецком автономном округе наш тяжелый беспилотник ВТ-440 первым в стране был официально допущен к эксплуатации в рамках ЭПР и первым совершил коммерческую перевозку грузов. В частности, доставлялся груз весом до 100 кг на расстоянии 150–200 км. Также мы прорабатываем перспективные маршруты в Ханты-Мансийском автономном округе и Томской области.

Мы смогли наработать огромный опыт для выстраивания дальнейшей стратегии развития. Работа в ЭПР позволила понять, какое количество персонала необходимо для обеспечения такой аэродоставки, какую оптимизацию провести в системах управления беспилотника, как структурировать грузоперевозку и выстроить систему ценообразования. В целом наша задача — сделать использование аэродоставки экономически выгодной и целесообразной и выстроить работающую сеть.

BG: Команда АО «НПП "Радар ммс"» участвовала в конкурсе UpGreat «Аэрологистика». Какие испытания стали самыми впечатляющими, какие технологии удалось реализовать в рамках конкурса?

И. А.: Первое — удалось продемонстрировать полностью автономную работу беспилотного воздушного судна. В рамках конкурса была очень интересная задача — перевести максимальное количество грузов на максимальное расстояние за определенное количество времени. При этом оператор мог загружать только полетное задание и больше не имел права притрагиваться к управлению БВС. Запуск двигателя осуществлялся нажатием одной кнопки, аппарат автоматически поднимался в воздух, прилетал в заданную точку, глушил двигатель, а далее техники снимали груз и пристегивали новый контейнер. Этот опыт показал, что при наличии логистического хаба с 50 беспилотниками достаточно иметь небольшую команду из техников, обслуживающего персонала и буквально пяти операторов, а в будущем и вовсе одного, которые будут контролировать процессы, и можно осуществлять перевозку грузов в разные точки.

Вторая отработанная значимая технология — точность посадки БВС в квадрат 10 на 10 метров, которая достигалась не только с помощью сигнала спутника, но и в том числе с применением искусственного интеллекта, определенной математики. Третья технология, которая направлена на безопасность в воздушном пространстве,— это разведение БВС в воздухе со случайно возникающими динамическими препятствиями благодаря наличию АЗН-В-приемника (автоматического зависимого наблюдения-вещания). Наш борт, а точнее — сложнейшие математические алгоритмы системы автоматического управления должны были предугадать траекторию движения нарушителя и обойти его, не выходя при этом за пределы строго ограниченного объема маневрирования. С этой задачей наш беспилотник справился «на отлично». Это доказывает возможность совместного использования воздушного пространства БВС с другими воздушными судами.

В рамках конкурса мы также отработали технологию с интегрированной нейронной сетью для предиктивного анализа отказов ответственных механических узлов воздушного судна по данным от разнообразных датчиков, установленных внутри вертолета.

В целом участие в конкурсе позволило нам продемонстрировать, что мы создали беспилотное воздушное судно, которое может успешно доставлять в автоматическом режиме грузы и расходиться в воздушном пространстве с встречными судами или беспилотниками при наличии у них передатчиков.

BG: Какие модификации беспилотных воздушных судов были запущены в этом году? Над чем работаете на перспективу?

И. А.: Мы сформировали линейку беспилотных воздушных судов, различающихся по максимальной взлетной массе: малый электрический ВТ-30Е, универсальный ВТ-45 и тяжелый ВТ-440. Сейчас развиваем и технически совершенствуем данные продукты. Также проходят летно-конструкторские испытания небольшого беспилотного судна самолетного типа, который будет выполнять мониторинговые задачи дальнего действия, в том числе ледовой разведки. Он сможет находиться в воздухе более 6–8 часов.

У нас появился дронопорт — это полностью автоматизированная станция для обеспечения автономной работы легкого вертолета. Она оборудована площадкой для взлета-посадки беспилотника, системой интеллектуальной зарядки аккумуляторных батарей. Дронопорт работает автономно, ему не нужен пилот, а вертолет выполняет задания по заранее заложенной программе. В основном он применяется для регулярного мониторинга объектов. Например, патрулирования особо охраняемых территорий, видеомониторинга стройплощадок, линий ЛЭП и трубопроводов. В будущем сфера применения может расширяться — вплоть до доставки малогабаритных грузов.

Дронопорт — это универсальная платформа. Ничего не мешает сделать площадку больше и попробовать посадить на нее наш тяжелый беспилотник. Единственное — потребуется осуществлять его заправку топливом, внутреннюю диагностику систем. Но все это возможно.

BG: В СМИ были сообщения о том, что впервые в Антарктиде была проведена магнитометрическая съемка с помощью БВС. Как в дальнейшем будете использовать этот опыт?

И. А.: Я считаю, что это знаковый проект. Он был очень сложным в реализации из-за непростых климатических условий континента и близости к магнитному полюсу. Но наше магнитометрическое оборудование блестяще справилось с задачей, пригодился опыт работы в суровых условиях Арктики. Пять лет назад подобное исследование пытались осуществить японцы, но у них не получилось, техника не справилась. А мы смогли. Было налетано около 3 тыс. погонных километров для проведения и изучения геофизической структуры рельефа. Это было сделано в интересах науки для последующих исследований Антарктиды.

В перспективе такой опыт позволит расширять горизонты, проводить исследования при помощи беспилотников и специально разработанной полезной нагрузки в непростых регионах нашего земного шара.

BG: Расскажите о сотрудничестве с АО «ГЛОНАСС», соответствующее соглашение было подписано этим летом. Какие технологии будете развивать?

И. А.: В рамках соглашения мы планируем совместно тестировать и развивать технологии гибридной сети связи и высокоточного позиционирования с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС», а также платформу авиационного мониторинга на основе этой госинформсистемы. С «ГЛОНАСС» нас связывает давнее сотрудничество, а соглашение было логичным шагом в рамках реализации нацпроекта. Он требует массового производства и внедрения беспилотных аппаратов в уже сложившуюся логистическую инфраструктуру. Наша задача — отточить технологии до такого уровня, чтобы они обеспечили в гражданском сегменте рынка качественное представление сервиса.

BG: В целом насколько сейчас загружено предприятие? Планируется ли увеличение заказов?

И. А.: Гражданское беспилотие крайне актуально во всех сферах нашей жизни. И мы видим высокий потенциал развития как внутри нашей страны, так и за рубежом. Сегодня российские беспилотники конкурентоспособны по отношению к зарубежному аналогу как по цене, так и по техническим параметрам, а в некоторых критериях даже превосходят.

Учитывая, что на мировом рынке наш продукт выглядит очень достойно, мы заложили в стратегию выход на экспорт. В частности, смотрим на Ближний Восток, в том числе на Саудовскую Аравию, Индию, Малайзию, Бахрейн.

Кроме того, предприятие будет поставлять серию беспилотных авиационных систем в рамках государственного гражданского заказа. Мы планировали поставку в этом году, но из-за позднего контрактования она перенесена на следующий год.

Учитывая растущий спрос, который в перспективе только продолжится, мы заранее расширили свои производственные и технологические возможности. Создали несколько дополнительных площадок, которые сегодня позволяют нам существенно расширить выпуск.

Сегодня динамика развития отрасли существенно выше того, что было раньше. Нацпроект здорово простимулировал ее, создано огромное количество работающих механизмов для всех игроков: потребителей, разработчиков, заказчиков. Рынок будет существенно расти, а производство у нас под это готово.

Алла Михеенко