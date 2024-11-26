Высокая ставка давит на лизинг

Рынок лизинга промышленного оборудования в Петербурге может потерять свои темпы по итогам 2024 года в связи с ужесточением денежно-кредитной политики банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Значимыми сделками 2024 года стали проекты, связанные с модернизацией производства на машиностроительных заводах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Значимыми сделками 2024 года стали проекты, связанные с модернизацией производства на машиностроительных заводах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем нового лизингового бизнеса в Петербурге в январе — июне 2024 года, согласно данным агентства «Эксперт РА», вырос почти на 10% и достиг 103 млрд рублей. По итогам полугодия доля региона в совокупном объеме российского лизинга увеличилась на 1 п. п. и составила 7%.

Более актуальными данными по размерам рынка отрасль пока не обладает, но, по оценкам крупнейших игроков рынка, объем нового лизингового бизнеса в Петербурге по итогам трех кварталов 2024 года составил 120–150 млрд рублей. Сегмент промышленного оборудования занимает 25–30% от общего объема местного рынка и ориентировочно составляет 30–45 млрд рублей, оценивают участники рынка.

По мнению заместителя генерального директора по Северо-Западному региону представительства компании «ДельтаЛизинг» в Санкт-Петербурге Дмитрия Ефремова, в этом году на рынке лизинга оборудования в России наблюдается незначительное снижение. По итогам шести месяцев 2024 года, по данным «РА Эксперт», объем нового бизнеса в сегменте оборудования сократился на 1%, а ключевая отрасль в сегменте оборудования и металлообработки снизилась на 9 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, по словам Оксаны Поповой, директора Северо-Западного регионального филиала «Сбербанк Лизинга», обрабатывающие отрасли промышленности уже второй год растут темпами выше средних по экономике. Именно они являются основными драйверами спроса на лизинг оборудования. Почти четверть рынка занимает оборудование для машиностроения и металлообработки. Второй по значимости сегмент — оборудование для пищевой промышленности.

Дорогой лизинг

Усиление денежно-кредитной политики со стороны ЦБ, безусловно, отразилось на рынке лизинга, отмечают эксперты. По словам Дмитрия Ефремова, высокая ключевая ставка сказывается на переносе сроков, а иногда приводит к отмене инвестиционных проектов. В текущей ситуации наиболее актуальными для клиентов становятся меры господдержки.

«Высокая стоимость заемных средств увеличивает общие расходы по лизинговым договорам, что ограничивает доступность лизинга, влияет на его конечную стоимость. Многие компании рассматривают лизинг только в условиях субсидий или льготных программ, снижая объем сделок на коммерческих условиях»,— согласен первый заместитель генерального директора ООО «Балтийский лизинг» Антон Сапожков. Лидирующие лизинговые компании продолжают, по его словам, работать в сегменте промышленного оборудования, однако объемы сделок растут преимущественно за счет крупных заказов и госконтрактов.

«Если в прежних условиях средний срок лизинга в сегменте составлял три года, то сейчас он приближается к двум. Это характерная для периода высоких ставок тенденция»,— прокомментировали в «Интерлизинге».

Доцент Российского экономического университета им. Плеханова Ольга Романченко говорит, что высокая ставка сказывается на спросе и заставляет лизинговые компании искать новые стратегии управления рисками и обновлять свои ценовые предложения, чтобы не потерять рынок. Однако госпрограммы, такие как «Лизинг промышленного оборудования» от Минпромторга и «Лизинговые проекты» от Фонда развития промышленности, могут частично компенсировать это влияние.

Господдержка позволяет значительно снизить первоначальный взнос и уменьшить ежемесячные платежи, можно выбрать удобный срок лизинга и варианты выкупа оборудования, а также использовать лизинговые платежи при расчетах налогов, что оптимизирует затраты. «Промышленные компании чаще предпочитают финансовый лизинг, так как он позволяет получить оборудование в собственность после окончания срока договора, и, в отличие от кредитов, здесь возможно получить оборудование без первоначального взноса и использовать налоговые льготы»,— отмечает госпожа Романченко.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко добавляет, что на фоне роста ключевой ставки Корпорация МСП фиксирует высокий спрос на льготный лизинг оборудования для малого бизнеса по ставкам 6–8%, с объемом финансирования свыше 3 млрд рублей за девять месяцев 2024 года (рост в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года). Петербург в рамках программы получил поддержку на 238 млн рублей.

«В настоящее время на спрос влияет сложная логистика с точки зрения доставки оборудования, а также небольшое количество компаний, производящих оборудование у нас. В целом оборудование подорожало на 20–30%. Тем не менее предприятиям необходимо модернизироваться»,— рассуждает господин Ефремов. В «ДельтаЛизинге» для этого действует программа по финансированию восстановления и модернизации бывшего в употреблении оборудования, приобретению дополнительных компонентов и выполнение восстановительных работ. Спрос на нее достаточно высокий, подчеркивает господин Ефремов.

Господин Сапожков также обращает внимание, что значимыми сделками 2024 года стали проекты, связанные с модернизацией производства на машиностроительных заводах и обновлением оборудования на предприятиях агропромышленного сектора. Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме сделок несколько снизилась из-за удорожания лизинга.

Выше рынка

«ДельтаЛизинг» по итогам девяти месяцев 2024 года отмечает рост доли сегмента оборудования в общей структуре сделок по сравнению с тем же периодом 2023 года. Сегодня эта доля составляет более 70%. Оборудование по-прежнему является приоритетным направлением в развитии бизнеса компании.

В ООО «Балтийский лизинг» по итогам трех кварталов 2024 года объем нового лизингового бизнеса в Петербурге составил 20 млрд рублей. Сегмент промышленного оборудования продолжает занимать значительную долю на местном рынке: 19% от общего объема лизинга. «Объем этого сегмента в рублях составляет 3,8 млрд рублей по итогам трех кварталов 2024 года. На данный момент лизинг промышленного оборудования востребован как в малом и среднем бизнесе, так и в крупных корпорациях, связанных с производством, машиностроением и обработкой металлов»,— говорит господин Сапожков.

Темпы роста, опережающие рынок, показал «Интерлизинг», где по итогам трех кварталов объем нового бизнеса вырос на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, до 57,2 млрд рублей (с НДС). Продажи в Петербурге выросли на 25% и достигли 9,3 млрд рублей. На оборудование приходится около 20% портфеля, сообщили в компании.

«В последние годы лизинг оборудования был неочевидным драйвером — объем рынка и его доля в лизинге небольшая, однако прирост доходил до 100%. Сейчас растущий внутренний спрос продолжает стимулировать обрабатывающую промышленность. Так, доля оборудования для обрабатывающих производств в продажах составила 66%»,— сообщили в «Интерлизинге».

По словам госпожи Поповой, в структуре сделок растет доля российских производителей оборудования, но пока по сравнению с продукцией из азиатских стран (Китай, Индия, Турция) она остается невысокой.

«Безусловно, среди поставщиков оборудования доля российских производителей в лизинговых сделках весьма ощутима, а по некоторым отраслям — лидирующая. Особенно это заметно в сферах промышленности, связанных с производством продуктов питания: пищепереработка, упаковка, розлив, а также в испытательном и измерительном оборудовании»,— отмечает господин Ефремов. Если говорить про отраслевую принадлежность, то в лидерах среди потребителей металлообрабатывающая отрасль, отмечается некоторый рост сделок с пищеперерабатывающим оборудованием, упаковочным, полиграфическим, добавляет эксперт.

Рынок сжимается

По итогам года рынок лизинга оборудования как в целом по стране, так и в Петербурге может несколько сократиться, считают эксперты. Согласно официальным данным ТПП и «Федресурса», за три квартала 2024 года в классе «Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструменты» было заключено договоров на 2323 предмета лизинга, после 3472 за весь прошлый год, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он считает, что если темпы в четвертом квартале не изменятся, то по итогам 2024 года их количество составит примерно 3097, что ниже прошлого года на 10,8%.

«В конце третьего и в четвертом квартале 2024 года Банк России существенно ужесточил денежно-кредитную политику и в начале ноября впервые за год отметил замедление объемов корпоративного кредитования. Поэтому влияние жесткой монетарной политики ЦБ уже можно отмечать на фоне прогнозируемого снижения объемов договоров лизинга, а по итогам всего года оно скорее всего даже увеличится»,— считает аналитик.

По прогнозам Антона Сапожкова, в 2025 году макроэкономическая ситуация останется сдерживающим фактором для рынка, однако госпрограммы поддержки и возможное снижение ключевой ставки могут стимулировать увеличение сделок. «Если ключевая ставка будет снижена, это позитивно отразится на лизинговой активности, особенно в сегменте промышленного оборудования. Петербургский рынок в 2024 году продемонстрировал адаптацию к текущим экономическим условиям и в случае улучшения макроэкономической обстановки и снижения стоимости лизинга имеет потенциал для более динамичного роста в 2025 году»,— заключает эксперт.

Виктория Алейникова