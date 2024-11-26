Кредит на обработку

Промышленные компании Петербурга кредитуются больше предприятий других отраслей. Объем их займов за восемь месяцев вырос на 44%.

В январе — августе 2024 года объем кредитования предприятий обрабатывающих производств в Петербурге вырос по сравнению с тем же периодом 2023 года на 43,6%, до 528,749 млрд рублей. Компании данной отрасли — крупнейшие заемщики в городе наряду с предприятиями транспорта и связи (рост объема выдач почти в 3,4 раза), оптовой и розничной торговли (+37%), а также недвижимости (почти в два раза), прокомментировали в Северо-Западном ГУ Банка России.

В целом корпоративный сегмент кредитования в 2024 году показывал хорошую динамику, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он отмечает, что в обрабатывающей промышленности спрос на кредиты в значительной мере поддерживался высокой инвестиционной активностью. «Рост кредитного портфеля превосходит темпы инфляции, поэтому можно говорить о росте кредитования в реальном выражении»,— подчеркивает собеседник.

Значительный прирост выдач в промышленном секторе отчасти связан с высокими прибылями российских предприятий реального сектора, отмечают в Северо-Западном ГУ Банка России. Компании могут себе позволить обслуживать дорогой кредит, используя заемные средства как дополнительный рычаг для развития. Кроме этого, сохраняются высокая инфляция и повышенные инфляционные ожидания. В этих условиях компании рассчитывают, что часть процентных ставок перекроет инфляция.

По словам директора Северо-Западного филиала Росбанка, старшего вице-президента дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Елены Шевелевой, рост затрат или инфляционная компонента накладываются на сохраняющийся увеличенный разрыв в цепочках расчетов и требуют увеличения объемов привлекаемого финансирования.

«Рост сроков оборачиваемости связан с изменением графиков финансовых потоков крупных компаний — заказчиков как частного, так и государственного сектора. Сроки международных расчетов для импортеров остаются длительными, а сама механика расчетов — непростой, что также требует дополнительного финансирования оборотного капитала»,— объясняет госпожа Шевелева.

Процесс выкупа российскими участниками иностранных активов все еще продолжается и часть этих сделок финансируется, в том числе, за счет банковского кредитования, даже несмотря на высокие ставки, добавляют в пресс-службе петербургского филиала Россельхозбанка. Кроме того, в активной фазе реализации, а следовательно, и выборки находятся инвестиционные проекты, задуманные и начатые клиентами в период, когда ключевая ставка ЦБ еще не была столь высока и активно работали программы господдержки.

Управляющий филиалом Фора-банка в Петербурге Алина Бажулина среди основных причин роста объемов кредитования называет инфляцию и ухудшение финансового положения многих клиентов. «Меньше стало авансирование, увеличился временной лаг между оплатой поставщикам и получением выручки. А чем длиннее цикл — тем выше суммы, необходимые для поддержания работоспособности компании»,— говорит она. Из-за этих факторов кредиты стали обходиться компаниям почти в два раза дороже.

Премия за риск

Изменились и подходы к оценке клиентов, добавляет госпожа Бажулина. Даже банки из топ-3, которые раньше более лояльно кредитовали и давали ставку в среднем по формуле «ключевая ставка +1,5%», сейчас изменили свою риск-политику, высчитывают оптимальную кредитную нагрузку с понижающими ее коэффициентами и берут больше премию за риск: уже не 1,5%, а 5–6% сверх ключевой ставки, констатирует она.

В Россельхозбанке замечают, что в основном банки сегодня используют «плавающие» ставки, привязанные к ключевой. Средний уровень ставок без применения льготных программ зависит от финансового состояния заемщика, в среднем это +3,5–5% годовых к ключевой ставке.

По данным ЦБ РФ, по Северо-Западу средние ставки по краткосрочным кредитам для нефинансовых организаций в рублях в сентябре находились на уровне 20,1% годовых (+2,2 п. п. к январю 2024 года), по долгосрочным кредитам — 14,1% (практически не изменились по сравнению с январем 2024 года).

Говоря о целях кредитования, госпожа Бажулина отмечает, что многие банки практически остановили инвесткредитование, ставшее экономически нецелесообразным. Трудности в текущем моменте создает сокращение госпрограмм по поддержке бизнеса. «Часть из них снова будет действовать, но на других условиях, которые сейчас пересматриваются. Мы ждем, что появятся новые госпрограммы по поддержке сельхозпредприятий, обрабатывающих производств»,— надеется банкир.

Объемы кредитования в Фора-банке остались на прежнем уровне, но в портфеле стало меньше инвестпроектов, сократилась доля лизинга ввиду резко возросшей дороговизны, стало больше кредитов на пополнение средств, факторинга. Увеличился спрос на возобновляемую кредитную линию, которая дает возможность клиенту экономить на процентах за счет того, что он выбирает сумму кредита по траншам, делится госпожа Бажулина. Это подходит далеко не всем, но востребовано компаниями, работающими в рамках контрактного финансирования, а также торговыми компаниям.

На инвестиционные цели привлекают финансирование преимущественно компании, сумевшие войти в программы господдержки вроде «Промышленной ипотеки», отмечает госпожа Шевелева. А основной целью кредитования, по ее словам, по-прежнему является финансирование оборотного капитала. Гораздо чаще стали использоваться гарантии возврата аванса, что связано с финансированием оборотного капитала. Также растет доля очень коротких кредитов — овердрафтов.

Сократить портфель могут не все

Примечательно, что задолженность по кредитам в секторе обрабатывающих производств с начала года сократилась на 8,2% и составила на 1 сентября 2024 года 1,4 трлн рублей. В годовом выражении (с сентября 2023 года) кредитный портфель петербургских предприятий обрабатывающей промышленности вырос на 28% (доля просроченной задолженности сократилась до 2,7% на начало сентября 2024 года после 3,2% в начале сентября 2023 года).

«Многие компании действительно были вынуждены сократить кредитные портфели в ситуации галопирующего роста ключевой ставки и смогли себе это позволить»,— комментирует госпожа Шевелева. С другой стороны, в среднем бизнесе появились новые заемщики, которые ранее не использовал кредиты. «В крупнейшем бизнесе продолжалось перераспределение заимствований с внешних рынков, но также мы видели сокращение инвестиционных программ и, соответственно, объемов привлечения средств либо перемещение на облигационные рынки»,— добавляет госпожа Шевелева.

Что касается корпоративного кредитного портфеля Росбанка в СЗФО, то в сегменте среднего бизнеса он остается на уровне начала 2024 года: увеличивается доля инструментов торгового финансирования и несколько снижается доля прямого кредитования, что также связано со стоимостью этих финансовых инструментов.

Корпоративный портфель Сбербанка по кредитованию промышленных предприятий в Петербурге вырос на 1 октября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, до 197 млрд рублей. По словам заместителя председателя Северо-Западного банка Сбербанка Сергея Тютина, основной прирост сложился в металлургической, горнодобывающей и химической промышленности.

Как и в предыдущие годы, основной объем выданных кредитов промышленным предприятиям Петербурга пришелся на долгосрочное кредитование (более пяти лет), его доля составляет 50%. Доля краткосрочных кредитов (до одного года) — 30% от объема выдачи, среднесрочных (от года до пяти лет) — 20%, приводит данные господин Тютин.

Структура портфеля Россельхозбанка сейчас примерно на 70% состоит из инвестиционных кредитов, тогда как три года назад большая часть портфеля была сформирована оборотными кредитами. Эта тенденция подтверждается и самими клиентами, которые отмечают, что на рынке не так много банков, готовых финансировать долгие инвестиционные проекты, подчеркивают в пресс-службе филиала. Рост портфеля банка в Петербурге обусловлен прежде всего реализацией инвестиционных проектов по субсидируемым ставкам Министерства сельского хозяйства.

На рынке облигаций промышленные компании города хоть и заметны, но не являются активными игроками, говорит аналитик компании «Цифра брокер» Владимир Корнев. На данный момент эмитентами облигаций являются 11 предприятий различных отраслей промышленности, зарегистрированных в Петербурге. Ими выпущено 20 выпусков общим объемом 46 млрд рублей, находящихся сейчас в обращении. Это около 0,1% объема российского рынка облигаций, который на 1 октября 2024 года составил 48,6 трлн рублей. Крупнейшим эмитентом среди них является ПАО «Россети Ленэнерго» с четырьмя выпусками общим объемом 22,4 млрд рублей.

Гораздо больший объем привлекла строительная отрасль города: в обращении находятся выпуски общим объемом около 100 млрд рублей, отмечает господин Корнев. «Отчасти это связано с тем, что многие предприятия предпочитают залоговое кредитование со стороны банков. Зачастую оно обходится им дешевле, особенно в случаях льготного кредитования, в частности, для предприятий ОПК»,— говорит он.

Виктория Алейникова