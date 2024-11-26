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Стратегическая задача для власти

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Для петербургской промышленности 2024 год был непростым. С одной стороны, статистика говорит о том, что рост продолжается: по итогам трех кварталов индекс промышленного производства Петербурга составил 112% к аналогичному периоду прошлого года. В Ленобласти рост не такой внушительный, но тоже заметный: ИПП там по итогам девяти месяцев составляет 108,6%.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля промышленного сектора в наполнении бюджета Петербурга составляет почти половину — 48%, в отрасли задействовано 421 тыс. человек — на 7% больше, чем годом ранее.

Растущая ставка Центробанка, безусловно, тормозит развитие производственных предприятий города, которым требуются деньги на развитие. На государственном уровне существуют программы поддержки и стимулирования отрасли, но, как правило, они касаются предприятий ВПК и стратегически важных производств.

Освободившиеся после ухода западных производителей ниши придали хороший стимул для развития производств различных направлений, но этот ресурс небезграничен, и для дальнейшего существования компаниям нужны новые вливания, которые для большинства — по крайней мере, малых и средних предприятий — с такой ставкой кредитов, вероятно, будут недоступны.

Промышленности нужно увеличивать долю малого бизнеса — известно, что именно малый бизнес легче всего приспосабливается в сложных экономических условиях, быстрее реагирует на внешние вызовы. Очевидно, что создание условий для таких предприятий — дело государственное, а потому властям региона следует всерьез задуматься над новыми мерами стимулирования, в противном случае уже в следующем году показатели по ИПП могут оказаться не такими впечатляющими.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Российский промышленник»

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