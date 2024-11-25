В ДК «Рассвет» состоялся двухдневный фестиваль, приуроченный к 80-летию пианиста, клавесиниста, просветителя Алексея Любимова. Два вечера посвящались двум магистральным направлениям в творчестве выдающегося музыканта — музыке прошлого от барокко до романтизма, исполненной на исторических инструментах, и репертуару XX–XXI веков. Наряду с Любимовым выступали его друзья, ученики, единомышленники — те, с кем он много лет дружил и играл вместе; на концертах побывал Илья Овчинников.

«Дон Кихот отдыхает» — так называлась одна из частей сюиты «Дон Кихот» Георга Филиппа Телемана, исполнявшаяся под занавес первого вечера: образ, как нельзя лучше подходящий к Любимову и в эти дни, и на нынешнем этапе в целом. Мастер составления и исполнения безразмерных сольных программ, сейчас Любимов играл немного и больше отдыхал, слушая других. В ближайшее время его концертов не ожидается, и Любимов как мало кто может позволить себе отдых после почти 60 лет преподавательской и творческой деятельности. Иные ее направления в свое время казались чистым донкихотством, и тем не менее Любимову удалось одолеть немало ветряных мельниц: важные составляющие российской музыкальной жизни, которые мы сегодня воспринимаем как должное,— во многом его заслуга.

Это и присутствие в афишах старинной и современной музыки, и возможность слушать исторические инструменты или их копии как нечто естественное, а не экзотическое. Как сказала ведущая и участница первого вечера Ольга Филиппова, «благодаря Любимову могу представиться "я клавесинистка", не чувствуя себя при этом неудачницей». Вероятно, высшая точка усилий Любимова — создание факультета исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ) в 1997 году при участии Наталии Гутман, Назара Кожухаря и Марка Пекарского. С самого начала на факультете существовал камерный оркестр, ныне носящий имя Rosarium. C 2019 года его возглавляет скрипачка Марина Катаржнова; как и множество музыкантов, не учившихся у Любимова в буквальном смысле, она называет его своим наставником. Молодые исполнители, блестяще сыгравшие в честь Любимова под ее управлением «Дон Кихота» (конечно же, выбранного не случайно),— не первое и не второе поколение тех, кто воспитан по его заветам.

Представители нескольких поколений выступали в течение двух вечеров — от студентов консерватории до ее преподавателей, прямо или косвенно принадлежащих к «школе Любимова». Это и пианисты Иван Соколов и Михаил Дубов, ныне возглавляющий ФИСИИ: они исполнили по одному сочинению Галины Уствольской и Карлхайнца Штокхаузена — композиторов, которых в большой степени ввел в наш репертуар Любимов. Это и клавиристы Мария Успенская и Алексей Шевченко, сыгравшие на историческом рояле вариации ирландца Джона Фильда на тему русской песни «Чем тебя я огорчила?» с невероятным изяществом и с зажигательным вступительным словом. Это и скрипач Станислав Малышев, и солисты выступивших под его руководством коллективов OpensoundOrchestra и «Студия новой музыки», сыгравшие в начале второго вечера «Три танца» Джона Кейджа, а затем, уже с участием Любимова, пьесы «Для Алины» Арво Пярта и Immobile Андрея Волконского — вот еще три композитора, чью музыку неустанно исполнял и пропагандировал маэстро.

Малышеву довелось принять участие и еще в двух важных номерах: заменив заболевшую скрипачку Татьяну Гринденко, давнюю соратницу Любимова по самым разным проектам, он выступил с Владимиром Мартыновым, одним из ближайших музыкантов круга Любимова. Пьеса «Бах и Шостакович вопрошают Кейджа о смысле бытия», построенная на монограммах трех композиторов,— удивительный пример того, как построенный по очевидной схеме арт-объект на глазах обретает глубокий музыкальный смысл. Уже в дуэте с Любимовым Малышев сыграл «Музыку в зимнюю ночь» для скрипки, фортепиано и электроники Валентина Сильвестрова — еще одного композитора, для которого Любимов стал практическим соавтором. Сильвестров был представлен также вокальной миниатюрой «Островок» из цикла «Тихие песни», где к Любимову присоединилась Светлана Савенко, ведущая второго вечера. Выдающийся музыковед, она на протяжении многих лет также выступала как певица — и это был изящный оммаж не только Любимову и Сильвестрову, но и собственному музыкальному прошлому.

Фестиваль завершился мощным двойным аккордом: на самом что ни на есть современном рояле Любимов исполнил «Остров радости» Дебюсси, и в этом было столько чуда, что само пространство вокруг как бы становилось островом радости. Однако это не был бы Любимов, не реши он повалять дурака, и напоследок прозвучал антракт Cinema из балета Relache («Спектакль отменяется») Эрика Сати в обработке для четырех рук, к которой сам Любимов добавил элементы подготовленного фортепиано. Так возникло ощущение, будто кроме Любимова и Владимира Иванова-Ракиевского за роялем в исполнении участвуют ударные — и в соединении с дадаистским немым фильмом Рене Клера это вызывало и радость, и смех.

Уже в первый вечер фестиваля в «Рассвете» встречались лица, которые можно было видеть накануне в Зале Чайковского на вечере музыки Шёнберга и Ноно: сегодня в России концерты старинной и авангардной музыки вновь стали важным местом встречи или, если угодно, переклички, как это было 40 или 50 лет назад. Именно тогда, в 1974 году, рецензию на один из концертов Любимова написал Альфред Шнитке (вчера ему исполнилось бы 90). Она завершалась так: «Не будь такого исполнения, не было бы у слушателей стольких размышлений об этой музыке. Наверное, высшая добродетель исполнителя — утверждать играемую им музыку, а не себя». С этими словами удивительно рифмуются те, которые произнес Любимов в завершение марафона: «Мы усмиряем в себе жанр исполнительства — просто стараемся быть в музыке».

Илья Овчинников