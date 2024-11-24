Макс Ферстаппен освоил формулу 4х4

В воскресенье в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен в четвертый раз в карьере и в четвертый раз подряд стал чемпионом мира. Ранее такого успеха добивались только пять гонщиков. В самой гонке Ферстаппен был лишь пятым, но это не имело никакого значения, так как единственный его преследователь в битве за титул Ландо Норрис все равно остался позади. Таким образом, за две гонки до конца чемпионата Макс Ферстаппен стал недосягаем для конкурента. Из всех титулов голландца именно этот, пожалуй, был завоеван самым показательным образом, снимающим все вопросы относительно его реального уровня. Ведь по ходу большей части чемпионата в его распоряжении не было лучшей или близкой к таковой машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После чемпионской гонки Макс Ферстаппен пожаловался на то, что в боксах команды закончилось пиво, и заявил, что «надо что-то с этим делать»

Фото: Evelyn Hockstein , Reuters После чемпионской гонки Макс Ферстаппен пожаловался на то, что в боксах команды закончилось пиво, и заявил, что «надо что-то с этим делать»

Фото: Evelyn Hockstein , Reuters

В воскресенье лидер Red Bull Макс Ферстаппен в четвертый раз в карьере стал чемпионом мира. За 74 года, которые насчитывает история «Формулы-1», такого или большего успеха добивались еще только пять человек (см. справку). Иными словами, Ферстаппен вступил в клуб великих чемпионов. Собственно, о его величии после гонки все только и говорили, а сам голландский пилот все никак не мог перестать показывать окружающим четыре пальца. На этом фоне как-то терялся победитель Гран-при Лас-Вегаса Джордж Расселл и, наверное, лучший гонщик дня Льюис Хэмилтон, сумевший подняться с десятого места на старте на второе на финише.

В иной ситуации о дубле гонщиков Mercedes все только и рассуждали бы, и точно мало кто обратил бы внимание на Ферстаппена с его пятым местом. Но это был тот случай, когда это пятое место было золотым.

Напомним, что после Гран-при Сан-Паулу три недели назад, где Ферстаппен учинил настоящий фурор, под дождем показав свои лучшие качества и пробившись из хвоста пелотона, куда его загнали штрафы и невезение, на первое место, сомнений в том, что он чемпионом мира станет, не было ни у кого. Трудно было представить вариант, при котором лидеру McLaren Ландо Норрису, единственному гонщику, кто арифметически мог бы достать голландца, удастся отыграть отставание, превышающее 60 очков. Но работу все же надо было заканчивать. И лучше при первой возможности.

В Лас-Вегасе, чтобы поставить точку, Ферстаппену нужно было не так уж много: или оказаться впереди Норриса, или, если не получится, не уступить ему больше двух очков. Он реализовал первый вариант, воспользовавшись тем, что в Неваде Норрис был вовсе не так быстр, как раньше, и выше шестого места подняться не сумел. Да и не особо старался, отмечая уже после гонки, что шансов все равно не было. В принципе Ферстаппен мог бы замахнуться и на место на подиуме (о победе речи идти не могло: Mercedes были слишком быстры) и долго даже шел в призовой зоне. Но из боксов, зная стремление голландца всегда взять побольше, ему напомнили, чтобы он не забывал, «зачем мы здесь».

Многократные чемпионы мира «Формулы-1» Семь титулов. Михаэль Шумахер (Германия) — 1994, 1995, 2000–2004 и Льюис Хэмилтон (Великобритания) — 2008, 2014, 2015, 2017–2020. Пять. Хуан-Мануэль Фанхио (Аргентина) — 1951, 1954–1957. Четыре. Ален Прост (Франция) — 1985, 1986, 1989, 1993. Себастьян Феттель (Германия) — 2010–2013. Макс Ферстаппен (Нидерланды) — 2021–2024. Три. Джек Брэбем (Австралия) — 1959, 1960, 1966. Джеки Стюарт (Великобритания) —1969, 1971, 1973. Ники Лауда (Австрия) — 1975, 1977, 1984. Нельсон Пике (Бразилия) — 1981, 1983, 1987. Айртон Сенна (Бразилия) —1988, 1990, 1991.

Уже после гонки Ферстаппен, конечно, рассказывал, как он счастлив, упорно показывал всем четыре пальца, говорил, что вообще никогда в жизни и не мечтал о том, что станет четырехкратным чемпионом мира, а еще говорил, что вот прямо сейчас испытывает огромное облегчение и гордость. Плюс он пожаловался на то, что в боксах команды закончилось пиво, и заявил, что «надо что-то с этим делать». «Мне же уже можно вообще за руль не садиться,— шутил Ферстаппен.— Я теперь могу вообще никуда не ехать!»

Когда голландец упомянул о том, что с облегчением воспринял завершение борьбы за титул, он, разумеется, не преувеличивал. Ведь сезон для него действительно был чрезвычайно трудным. Самым, пожалуй, сложным из всех четырех, что приносили ему титулы.

Его если с чем и сравнивать, то с чемпионатом 2021 года, когда Ферстаппен взял свой первый титул — в последней гонке сезона, на последнем ее круге, на фоне удивительного везения и странных решений гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси (вскоре его уволили), просто подарившего ему возможность обогнать лидировавшего Льюиса Хэмилтона. Но в 2021 году Ферстаппен еще не был увешан регалиями, да и его Red Bull еще не стал той машиной, обладая которой ты просто обязан выигрывать. Так что, останься голландец позади Хэмилтона, никто бы его не упрекнул. А вот сезон-2022 вообще почти не запомнился. К нему Red Bull уже подготовил удивительно быструю машину, и он прошел уже при бесспорном доминировании Ферстаппена, умудрившегося выиграть за год 15 гонок. Ну а 2023-й и вспоминать не хочется. Кому интересно, когда из 22 гонок 19 выигрывает один гонщик, финиширующий в итоговом зачете с более чем двукратным отрывом от ближайшего преследователя? Однако до сих пор Ферстаппен именно 2023-й называл самым памятным чемпионатом. Понять его можно: кто же откажется от удовольствия просто кататься по миру и легко, даже непринужденно, побеждать всех одной левой.

Но именно нынешний чемпионат показал, а точнее, доказал скептикам истинный уровень Ферстаппена. Ведь чемпионом он стал, не имея лучшей машины.

Больше того, Red Bull по техническому уровню во второй половине чемпионата не был даже вторым, а часто даже третьим. Сам Ферстаппен полагает, что 70% турнирной дистанции он преодолел на машине не чемпионского класса. Что к этому привело, знают только в самой команде. Может быть, разлад, случившийся в руководстве «конюшни», босса которой Кристиана Хорнера обвиняли в неподобающем поведении в отношении одной из сотрудниц. Может быть, странный уход в отставку главного конструктора «быков» Эдриана Ньюи. Может быть, еще что-то. Но как бы то ни было, а после первых десяти гонок (семь из них выиграл Ферстаппен) Red Bull словно подменили. Зато взлетел McLaren, инженеры которого придумали способ превратить свою машину в ракету.

Будь на месте Ферстаппена гонщик менее талантливый, это все могло бы плохо кончиться для Red Bull. Стоит просто посмотреть на результаты второго номера «быков» Серхио Переса, который, пока машина ехала, часто бывал в призовой зоне, а стоило начаться проблемам — просто посыпался. Но Ферстаппен — гонщик совершенно иного уровня. Не просто так консультант Red Bull Хельмут Марко отметил, что титул принес именно Ферстаппен, компенсировавший своими способностями недоработки команды. «А ведь ему только 27, он на пике формы, и, если мы дадим ему хорошую машину, он не остановится»,— уверен господин Марко. Ну а сам Ферстаппен добавил, что уверен, что следующий чемпионат станет настоящей битвой, а также отметил, что у Red Bull заготовлен ряд перспективных решений.

Впрочем, не на все вопросы получены ответы и в нынешнем сезоне. Не выявлен обладатель Кубка конструкторов. Арифметически на него за две гонки до конца первенства претендуют три команды: McLaren (608 очков), Ferrari (584) и Red Bull (555). Но тот же Хельмут Марко исключил свою команду из числа претендентов, напомнив, что тут важно, чтобы оба гонщика приносили солидные очки. Иными словами, Red Bull почти наверняка выше третьего места не поднимется, а это создаст уникальную ситуацию. Ведь случаев, когда чемпионами мира становились гонщики команд, финишировавших в Кубке конструкторов вторыми, набирается десяток. Но ни разу не было сочетания, при котором гонщик — чемпион, а его команда — на третьем месте.

Александр Петров