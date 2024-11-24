В Арске произошел пожар из-за загоревшейся розетки, погиб мужчина

В Татарстане, в Арске произошел пожар из-за загоревшейся розетки. Из огня вынесли 64-летнего мужчину без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные прибыли на место возгорания в горящую квартиру на ул. Горького, 19. С помощью маски спасаемого вынесли мужчину без сознания и передали его медикам. Пожарные потушили огонь на электророзетке и шкафу в прихожей на площади 1 кв. метр.

После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

МЧС по Татарстану напоминает, что если загорелась розетка, то сначала нужно обесточить квартиру, а потом начать тушить возгорание.

Диана Соловьёва