Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Мексике

Банки Мексики не принимают карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Российская кредитная организация на этой неделе попала под американские санкции.

Банкоматы, которые ранее принимали карты Газпромбанка в Мексике, теперь выдают сообщения об ошибке, передает «РИА Новости». Карты не работают также на терминалах в магазинах.

Карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком, также не принимают в ряде других стран: в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, Турции, ОАЭ и Таиланде. Газпромбанк приостановил оформление и выпуск карт UnionPay.

О влиянии санкций на оплату российского газа — в материале «Ъ» «Экспорту газа поставили банки».