МФО проявили взыскательность

На фоне сокращения потребительского кредитования и переориентации кредиторов на заемщиков с низкой долговой нагрузкой коллекторы фиксируют снижение объемов рынка агентского взыскания. Однако оно вызвано прежде всего сокращением продажи банковских долгов, а не микрофинансовых. При этом МФО опасаются затягивать со взысканием, чтобы не доводить процедуры до судебной стадии, на которой с учетом новых пошлин взыскание небольших долгов становится нерентабельным.

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По итогам девяти месяцев 2024 года объем долгов, предложенных кредиторами коллекторам для взыскания по агентской схеме (задолженность остается на балансе кредитора, не выкупается взыскателем), составил 766 млрд руб. Это следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомился “Ъ”. По оценке гендиректора ПКО КЭФ Виктора Семендуева, объем агентского рынка за отчетный период оказался на 7% ниже, чем в прошлом году. При этом, по данным НАПКА, нынешний результат превышает показатель всего 2022 года (734 млрд руб.).

Вместе с тем основные сегменты этого рынка демонстрируют разную динамику.

Так, объем проданной банковской просрочки составил 515 млрд руб., или 67% от общего. По сравнению с прошлым годом доля снизилась на 8 процентных пунктов. Объем проданных долгов МФО достиг 222 млрд руб., то есть почти сравнялся с объемом продаж за весь 2023 год. При этом доля сегмента выросла с 20% до 29%.

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Снижение сегмента банковской просрочки Виктор Семендуев связывает с сокращением кредитования. По данными Frank RG, за девять месяцев 2024 года объем выдачи кредитов наличными составил менее 5 трлн руб., сократившись по сравнению с прошлым годом на 8%. Причем в третьем квартале 2024 года объем выдачи был на 14% ниже предыдущего квартала и почти на 20% ниже третьего квартала 2023 года. Агентское взыскание — досудебная процедура, а банки предпочитают работать самостоятельно с «молодой» просрочкой, предлагая клиенту различные варианты реструктуризации и сохраняя его в периметре группы. С точки зрения банков, снижение агентского взыскания связано с оптимизацией процессов, более автоматизированными процессами как выдачи, так и взыскания, полагает гендиректор Агентства судебного взыскания Максим Богомолов.

При этом долги МФО фактически заполняют нишу, освобождаемую банковской просрочкой.

«МФО стали активнее сотрудничать с профессиональными коллекторскими организациями: в текущих реалиях держать полноценную собственную службу взыскания могут себе позволить далеко не все организации»,— отмечают в НАПКА. Кроме того, там считают, что оказало свое влияние «повышение госпошлин и отказ кредиторов массово взыскивать долги через суд». На рост доли долгов МФО может влиять и открытие банками дочерних компаний «с последующем перераспределением кредитных продуктов внутри группы»,— говорит господин Семендуев.

По итогам 2024 года рынок агентского взыскания может достичь показателя в 1,12 трлн руб., показав в годовом сравнении незначительный прирост (менее 1%), ожидают в НАПКА. Что касается 2025 года, коллекторы дают прогнозы осторожно. «В целом при сохранении текущих трендов будущий год может показать прирост рынка до 15–20% на фоне продолжения устойчивого роста доли агентского бизнеса МФО»,— оценивает господин Семендуев. Причем рост в этом сегменте будет продолжаться еще и потому, что не все, что выставляется по прежним ценам, продается, что побуждает компании работать с долгами на аутсорсинге, отмечает Максим Богомолов.

Полина Трифонова