Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банку России разрешили лимитировать выдачу ипотек и автокредитов

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит Центробанку устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотечным и автомобильным кредитам для граждан. Ограничения могут начать вводиться с 1 апреля 2025 года.

Авторы документа считают, что изменения позволят снизить уровень закредитованности россиян и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями за счет ограничения возможности выдачи займов. Центробанк уточнял, что лимиты не планируется устанавливать на программы военной ипотеки, для новых регионов и на рефинансирование кредитов заемщиками, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщал регулятор, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены с 1 июля 2025 года. В первую очередь предлагается установить лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости. С 2026 года ЦБ также получит право на введение лимитов по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка или строящегося на нем дома.

Подробнее — в публикации «Ъ» «ЦБ залимитирует ипотеку».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...