Банку России разрешили лимитировать выдачу ипотек и автокредитов

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит Центробанку устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотечным и автомобильным кредитам для граждан. Ограничения могут начать вводиться с 1 апреля 2025 года.

Авторы документа считают, что изменения позволят снизить уровень закредитованности россиян и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями за счет ограничения возможности выдачи займов. Центробанк уточнял, что лимиты не планируется устанавливать на программы военной ипотеки, для новых регионов и на рефинансирование кредитов заемщиками, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщал регулятор, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены с 1 июля 2025 года. В первую очередь предлагается установить лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости. С 2026 года ЦБ также получит право на введение лимитов по кредитам на строительство индивидуального жилого дома под залог земельного участка или строящегося на нем дома.

Подробнее — в публикации «Ъ» «ЦБ залимитирует ипотеку».