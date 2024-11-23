«Локомотив» попал под Манфреда Угальде

В 16-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 и с 39 очками вышел на первое место. Лидировавший по итогам первого круга «Краснодар» оступился в матче с «Химками» — 2:2. Теперь он отстает от петербуржцев на балл. Ухудшил свое турнирное положение и замыкающий тройку «Локомотив», потерпев крупное поражение от «Спартака» — 2:5. Четыре раза у красно-белых отличился Манфред Угальде, который с 12 голами захватил лидерство в гонке лучших бомбардиров чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Спартака» Манфред Угальде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Нападающий «Спартака» Манфред Угальде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Насыщенную субботнюю программу 16-го тура с участием пяти клубов большой шестерки открыл матч «Зенита» в Оренбурге. И хотя фавориту противостояла команда, занимающая последнее место в чемпионате, ему пришлось помучиться. Видимо, не только организованное сопротивление и традиционный козырь оренбуржцев в виде искусственного поля, но и раннее начало встречи в 12 часов по московскому времени помешали гостям добиться результата просто на классе.

Причем даже когда бывший футболист «Зенита» Александр Коваленко еще в первом тайме получил две желтые карточки и оставил хозяев в меньшинстве, петербуржцам легче не стало. Более того, Джимми Марин вполне мог огорчить их после перерыва. Дважды его удары с близкой дистанции отражал голкипер Денис Адамов, а в третьем случае костариканец угодил в перекладину. У «Зенита» тоже были моменты, однако не такие опасные. И только в компенсированное время второго тайма Александр Ерохин все же принес ему победу — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры матча «Зенит»—«Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Следующая фотография 1 / 2 Кадры матча «Зенит»—«Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург» Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

Таким образом, лидер премьер-лиги «Краснодар» перед своим матчем в Химках опустился на второе место, что его, конечно, абсолютно не устраивало. Между тем кубанцы тоже столкнулись с трудностями, в том числе связанными с условиями проведения игры, учитывая, что в московском регионе испортилась погода и пошел снег. Кстати, ранее подмосковный клуб в родных стенах нанес поражение «Локомотиву» и едва, что называется, не грохнул «Зенит», который вырвал ничью лишь в концовке.

Химчане безошибочно действовали в позиционной обороне и практически ничего не давали создать грозному сопернику у собственных ворот.

Лучшему бомбардиру «Краснодара» Джону Кордобе было тяжело толкаться с тремя центральными защитниками, а когда колумбийцу представилась редкая возможность забить, его накрыл Георгий Джикия.

Логично, что первый тайм завершился вничью — 0:0, но как только стартовал второй, хозяева пропустили гол буквально «из ничего». Вратарь Никита Кокарев совершенно напрасно среагировал на рывок Виктора Са и побежал страховать полевых игроков. Все закончилось тем, что бразилец протолкнул мяч направо, откуда Жуан Баши поразил пустой створ, так как Кокарев не успел вернуться в «рамку».

Несмотря на то что в дальнейшем гости вроде бы спокойно контролировали ситуацию, они упустили нити игры. На 84-й минуте Лукас Оласа прозевал ускорение Александра Руденко, и тот четко использовал выход один на один с голкипером Станиславом Агкацевым. Опытный Юрий Газинский тут же снова вывел кубанцев вперед, подобрав отскок от Джикии и в касание пробив под планку. Но на исходе матча арбитр Алексей Сухой с помощью VAR назначил спорный пенальти, зафиксировав фол со стороны Оласы на Даниэле Фернандесе, который и сам, как показалось, шел на мяч с прямой ногой. Лукас Вера реализовал 11-метровый и лишил подопечных Мурада Мусаева лидерства. Сыграв 2:2, «Краснодар» набрал 38 очков, тогда как у «Зенита» — 39.

Главным событием дня, да и всего тура, было дерби «Локомотива» со «Спартаком» на «Лукойл Арене».

В первом круге у себя дома железнодорожники довольно уверенно разобрались с командой Деяна Станковича — 3:1, а сейчас у нее еще до матча возникли серьезные проблемы на важнейшей позиции в центре обороны. Руслан Литвинов отбывал дисквалификацию, Никита Чернов по-прежнему отсутствовал из-за травмы, и еще Срджан Бабич вернулся из сборной Сербии с повреждением. Появилась информация, что серб не поможет красно-белым во встрече с красно-зелеными, но он все-таки встал в строй.

А вот «Локомотиву» неожиданно организовал проблемы собственный вратарь. Уже в дебюте дерби Илья Лантратов допустил грубейшую ошибку, когда замешкался при розыгрыше мяча от ворот и попал им прямо в Манфреда Угальде. Так костариканец забил, наверное, самый легкий гол в карьере. Но и защитники гостей не справлялись с его опекой. В середине первого тайма они потеряли Угальде в штрафной площади, и он замкнул подачу Маркиньоса. На 34-й минуте нападающий «Спартака» и вовсе сделал хет-трик, опять запутав своими перемещениями опекунов и изящно перекинув Лантратова. Тем самым с 11 голами Угальде опередил железнодорожника Алексея Батракова и возглавил список лучших бомбардиров чемпионата. Хозяева вообще так отвозили «Локомотив» до перерыва, что 0:3 для него были еще не самым плохим результатом, ведь Кристофер Мартинс и Маркиньос запороли стопроцентные моменты.

Тем не менее во втором тайме команда Михаила Галактионова восстала из пепла. Тройная замена и другие реанимационные мероприятия в раздевалке явно оживили ее, и «Спартак» не заметил, как разгромные 3:0 превратились в скользкие 3:2. Сергей Пиняев, а затем Жерзино Ньямси возродили интригу уже к 63-й минуте.

Впрочем, только гости поверили в себя, как вновь их угомонил Угальде, заковырявший четвертый мяч и с 12 голами укрепивший лидерство в бомбардирской гонке.

При этом Батраков так и не проявил себя, а в итоге был заменен. Станкович тоже заменил Угальде, после того как он отметился еще и голевой передачей на Эсекьеля Барко, который окончательно добил железнодорожников. Но тренер специально хотел, чтобы главный герой дерби покинул поле под заслуженные аплодисменты в свой адрес.

«Спартак» взял убедительный реванш — 5:2, да к тому же сократил отставание от замыкающего тройку «Локомотива». В активе красно-белых теперь 31 очко, и они поднялись на четвертое место, хотя их еще может обогнать московское «Динамо», которое в воскресенье встретится с «Факелом». У красно-зеленых осталось 34 балла, и то же «Динамо» может приблизиться к ним вплотную.

Еще в одном субботнем матче ЦСКА дома уступил «Ростову» — 1:2. Москвичи очень быстро открыли счет усилиями Келлвена и долго удерживали его, но на 77-й и 89-й минутах у гостей оформил дубль Егор Голенков. Так что у армейцев сейчас те же 27 очков и шестое место в турнирной таблице.

Александр Ильин