От дилера до бандита

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В Свердловской области в середине 1990-х годов начала действовать преступная группировка корпорация «ДДТ» под началом предпринимателя Равиля Хакимова. В народе она расшифровывалась как «Деньги Делает Татарин». По версии следствия, бандиты совершали налеты и убийства для устранения конкурентов по автомобильному бизнесу. В 2007 году суд приговорил идейного вдохновителя банды к 25 годам колонии, однако он вышел на свободу досрочно для участия в специальной военной операции (СВО), где впоследствии был ранен. В октябре 2024 года суд вынес обвинительный приговор еще одному подельнику Хакимова, отвечавшему в ОПГ за слежкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор по делу владельца компании "ДДТ" Равиля Хакимова (второй справа), обвиняемого в организации преступной группы. Подсудимый Константин Охлопков (справа) и Сергей Меньшиков (слева).

Фото: Вера Морозова, Коммерсантъ Приговор по делу владельца компании "ДДТ" Равиля Хакимова (второй справа), обвиняемого в организации преступной группы. Подсудимый Константин Охлопков (справа) и Сергей Меньшиков (слева).

Фото: Вера Морозова, Коммерсантъ

По версии следствия, в середине 1990-х годов в Свердловской области было зарегистрировано несколько предприятий под названием «ДДТ», руководителем которых был предприниматель Равиль Хакимов.

В народе компанию расшифровывалась «Деньги Делает Татарин». Их основной деятельностью была продажа автомобилей через собственную сеть автосалонов.

Кроме того, в «ДДТ» входили стоянки, автомойки, сеть кафе, частные охранные предприятия, торговый дом, транспортная компания, сеть залов игровых автоматов.

ОПС «ДДТ» в 1999 году имела разветвленную сеть филиалов в России – в Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Самарской, Московской областях и Алтайском крае. Кроме того, предприятия корпорации вышли и на международную арену: в КНР и США.

К началу 2000 годов корпорацией начали интересоваться правоохранители. В декабре 2004 года в центральном офисе в Екатеринбурге была проведена серия обысков в связи с убийством бывшего компаньона Равиля Хакимова Андрея Крылова. Он был убит в 2001 году после того, как попытался установить контроль над компанией «ДДТ». В результате оперативных мероприятий был задержан лидер ОПГ, шесть сотрудников его компании, включая руководителя службы безопасности Константина Охлопкова.

Следователям удалось установить, что для решения проблем, возникших при осуществлении предпринимательской деятельности, Хакимов создал несколько преступных группировок, которые совершали различные тяжкие преступления, в том числе и убийства.

По версии следствия, в состав ОПС входило законспирированное подразделение, которое отвечало за разведку, сбор информации и наблюдение за неугодными лицами и организациями.

Следствие установило, что в период с 2000 по 2004 год по указанию Равиля Хакимова были организованы девять нападений, из них в двух случаях преступникам удалось убить своих жертв. В ряде случаев жертвам удалось выжить только благодаря счастливой случайности. По версии следствия, бандиты застрелили директора екатеринбургского ООО «Авто-Арт» Щипачева возле собственного дома.

Причиной убийства стали неприязненные отношения Хакимова к оппоненту. Еще в середине 1990-х годов он взял Щипачева в собственный бизнес, прописав его в качестве учредителя автомобильной компании ДДТ. По документу ему отошло 25% акций предприятия. В 2001 году между приятелями возник конфликт в связи с тем, что Равиль Хакимов обнаружил крупную недостачу в возглавляемом Щипачевым автосалоне. Из-за этого он сильно избил своего компаньона, за что по решению суда был приговорен к реальному лишению свободы. Однако он освободился спустя два месяца по амнистии.

За время его заключения у Щипачева начал процветать собственный бизнес, и он создал ООО «Авто-Арт». Предприятие занималось торговлей автомобилями, 124 из которых, по мнению лидера «ДДТ», были украдены из его компании. Этого он бывшему партнеру простить не смог, в связи с чем ангар с автомобилями «Авто-Арта» неоднократно поджигали, из обреза ружья был ранен брат Сергея Щипачева Владимир, сожжена дача их родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Равиль Хакимов в зале Свердловского облсуда

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Равиль Хакимов в зале Свердловского облсуда

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Вскоре Равиль Хакимов решил убить Щипачева, на что был выделен солидный бюджет. В качестве оружия был использован газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, исполнить убийство Хакимов приказал своему подопечному Анатолию Шицелову.

Постепенно банда Хакимова начала терять чувство опасности и стала совершать убийства и налеты не только в Екатеринбурге.

Так, в Арамили ОПС не поделила рынок автоперевозок с местным таксопарком. В конце 2004 года директор арамильского таксомоторного предприятия Петр Крохалев отобрал у расклейщиков рекламы листовки «ДДТ» и сжег их.

Возник очередной конфликт, который было решено завершить «воспитательными» мерами — покалечить Крохалева. Однако затем бандиты решили физически устранить Крохалева. При совершении преступления Щицелов использовал тот же пистолет, из которого убил Щипачева. Имея в наличии лишь два патрона Шицелов не смог довести преступление до конца, жертва осталась жива. Впоследствии киллера задержали, и он дал показания на членов банды и по многим другим эпизодам преступлений.

Среди прочих преступлений следствие обвиняло задержанных в организации в 2001-2004 годах десяти взрывов в автосалонах на территории Свердловской области. Сотрудники правоохранительных органов считают, что таким образом члены группировки оказывали давление на конкурентов своей компании, а именно тех предпринимателей, которые пытались расширить свой бизнес. Всего же в результате работы оперативников была выявлена причастность участников группы «ДДТ» к 57 преступлениям в период с 1999 по 2004 годы. В ходе обысков у них было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, 2,5 тыс. штук боеприпасов, 1 кг взрывчатого вещества.

7 июля 2011 года судья Свердловского областного суда Сергей Бажуков вынес обвинительные приговоры Равилю Хакимову и его 17 подельникам. Судья Бажуков назначил им приговоры на сроки от 8,5 до 25 лет колонии.

Рассмотрение дела было затяжным из-за большого объема уголовного дела: оно составляло около 150 томов. В ходе чтения приговора Сергею Бажукову приходилось несколько раз отвлекаться на подсудимых, которые весело и громко разговаривали между собой и не слушали судью. Вину они не признали.

«В составе банды они совершили несколько убийств, покушений на убийство, в том числе убийство сотрудника ФСБ — они его расстреляли в военном городке. Откуда все и пошло, я думаю, так как была задета честь мундира. Уголовное дело разделили на несколько частей. Часть эпизодов рассматривал судья Сергей Александрович Плотников. Хакимов сам чисто внешне — невысокого роста, худой, щуплый. Но в нем чувствовалось руководящее начало.

Он вел себя очень уверенно в процессе. Люди, которые приходили к нам на процесс, боялись смотреть в сторону Хакимова — настолько были запуганы», — рассказал Сергей Бажуков для книги «Личность в мантии», изданной «Ъ-Урал».

Равиль Хакимов досрочно освободился из колонии в связи с тем, что отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО), где впоследствии получил ранение.

В октябре текущего года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к шести годам колонии строгого режима еще одного участника ОПС — Александра Драчева. По версии следствия, он возглавлял отделение, отвечающее за наружное скрытое наблюдение за организациями и людьми. Установлено, что Александр Драчев следил за руководителем компании-конкурента, определил, где он живет. В июне 2003 года он предоставил участнику преступного сообщества необходимую для нападения информацию, после этого в руководителя, за которым велась слежка, выстрелили дробью и избили металлическими предметами.

Мария Шараева, Николай Яблонский