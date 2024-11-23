Петр Ян победил Дейвезона Фигередо на турнире UFC в Макао

Российский боец ММА Петр Ян одержал победу над бразильцем Дейвезоном Фигередо на турнире UFC в Макао. Бой завершился единогласным решением судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Ян во время боя с Дейвезоном Фигередо

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images Петр Ян во время боя с Дейвезоном Фигередо

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Поединок продлился все пять раундов. Трое судей выставили счет 50:45 в пользу Яна. По точным значимым ударам российский боец почти вдвое превзошел бразильца (121:65).

31-летний Петр Ян одержал вторую победу подряд. Всего на его счету теперь 18 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. У 36-летнего Фигередо — 24 победы, четыре поражения и ничья.