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Коммерсантъ FM
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Петр Ян победил Дейвезона Фигередо на турнире UFC в Макао

Российский боец ММА Петр Ян одержал победу над бразильцем Дейвезоном Фигередо на турнире UFC в Макао. Бой завершился единогласным решением судей.

Петр Ян во время боя с Дейвезоном Фигередо

Петр Ян во время боя с Дейвезоном Фигередо

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Петр Ян во время боя с Дейвезоном Фигередо

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Поединок продлился все пять раундов. Трое судей выставили счет 50:45 в пользу Яна. По точным значимым ударам российский боец почти вдвое превзошел бразильца (121:65).

31-летний Петр Ян одержал вторую победу подряд. Всего на его счету теперь 18 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. У 36-летнего Фигередо — 24 победы, четыре поражения и ничья.

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