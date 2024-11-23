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Коммерсантъ FM
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Шесть поездов застряли на перегоне в Нижегородской области

В Нижегородской области рядом с городом Арзамас задерживаются шесть поездов. Они находятся на перегоне Разъезд 310 км — Чаглово Горьковской железной дороги (ГЖД).

«Время задержки составляет до трех часов»,— сообщила пресс-служба ГЖД (цитата по ТАСС). Там уточнили, что задержка произошла по техническим причинам. С опозданием следуют как поезда дальнего следования, так и пригородного сообщения.

Речь идет о поездах Воркута—Адлер, Санкт-Петербург—Самара, Ижевск—Нижний Новгород, Арзамас—Нижний Новгород, Нижний Новгород—Казань.

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