Шесть поездов застряли на перегоне в Нижегородской области

В Нижегородской области рядом с городом Арзамас задерживаются шесть поездов. Они находятся на перегоне Разъезд 310 км — Чаглово Горьковской железной дороги (ГЖД).

«Время задержки составляет до трех часов»,— сообщила пресс-служба ГЖД (цитата по ТАСС). Там уточнили, что задержка произошла по техническим причинам. С опозданием следуют как поезда дальнего следования, так и пригородного сообщения.

Речь идет о поездах Воркута—Адлер, Санкт-Петербург—Самара, Ижевск—Нижний Новгород, Арзамас—Нижний Новгород, Нижний Новгород—Казань.