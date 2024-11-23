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Коммерсантъ FM
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Жители нескольких районов Тульской области третий день остаются без света и воды

Правительство Тульской области сообщило, что 89 бригад продолжают устранять последствия непогоды в регионе. Электричество и водоснабжение отсутствует в «ряде населенных пунктов». Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщал, что 21 ноября в результате сильного ветра без света остались 35 тыс. человек.

Как уточнила пресс-служба правительства Тульской области, сильнее всего пострадали Заокский, Кимовский, Киреевский, Чернский, Ясногорский районы и город Алексин. «В круглосуточном режиме последствия непогоды устраняют 89 бригад, в том числе специалисты из других регионов»,— добавили там.

Вечером 21 ноября порывы ветра, вызванные циклоном, достигали 25 м/с. Пострадали три человека. Сильный ветер также повредил кровлю учебного корпуса Тульского государственного университета. Обесточено 16 котелен и 34 объекта водоснабжения. Повалено более 140 деревьев.

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