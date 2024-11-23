Британский банк HSBC прекратил обработку платежей розничных клиентов из России

Крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации HSBC больше не будет принимать платежи из России и Белоруссии и отправлять средства в эти страны. Кредитная организация предложила клиентам искать альтернативный вариант для таких операций, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton/File Photo, Reuters Фото: Shannon Stapleton/File Photo, Reuters

HSBC в июле 2022 года подписала соглашение о продаже российского бизнеса Экспобанку. Группа после этого намеревалась окончательно уйти с российского рынка. Президент Владимир Путин одобрил сделку в феврале 2024 года, ее закрыли в конце мая. С октября 2023 года HSBC прекратил обслуживать трансакции корпоративных клиентов из России и Белоруссии.

Подробнее о покупке — в материале «Ъ» «Экспобанку разрешили купить Эйч-Эс-Би-Си-банк».