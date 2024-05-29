Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской «дочки» HSBC

Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си-банк (РР)» у HSBC Europe B.V. Дочерний банк продолжит работу под новым названием, говорится в сообщении на сайте организации.

В июле 2022 года HSBC подписала соглашение о продаже 100% российского бизнеса группы Экспобанку. В HSBC заявляли, что после завершения сделки группа окончательно уйдет из страны. Поначалу рассчитывалось завершить сделку в первое половине 2023 года, но этот срок неоднократно переносился.

В феврале сделка получила одобрение президента России Владимира Путина. Он распорядился предоставить Экспобанку право купить 100% долей в уставном капитале российской «дочки» британской банковской группы HSBC Эйч-эс-би-си-банк.

В России Эйч-эс-би-си-банк работает с 1996 года и специализируется на кредитовании корпоративных клиентов. Экспобанк входит в топ-40 крупнейших банков России.

Подробнее о процессе сделки читайте в публикации «Ъ» «Экспобанку разрешили купить Эйч-Эс-Би-Си-банк».

Ольга Семеновых