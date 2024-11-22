Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чем примечателен автомобиль и чем он выделяется на фоне остальных в своем классе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suzuki Фото: Suzuki

Признаюсь, что за последние три года нечасто доводится оказываться за рулем нового автомобиля, построенного по старым лекалам, разительно отличающимся от того, к чему нас приучает китайский автопром. Машина у нас редкая, называется Suzuki Fronx — уверен, что многие даже названия такого не слышали.

Чем же она меня удивила? Ну, прежде всего руль — он в этом кроссовере круглый, а не прямоугольный, и лишь слегка «подрезан» снизу. Приборы позади него не нарисованы на экране — это самые настоящие стрелки спидометра и тахометра. Есть проекционный дисплей. Он, правда, тоже олдскульный: изображение проецируется не на пространство за лобовым стеклом, а на маленькое стеклышко, торчащее из торпеды — что-то подобное очень давно было у Mazda3.

Кому-то это покажется смешным, но это действительно удобно, когда ты можешь видеть скорость или подсказки навигационной системы, не отрывая взгляда от дороги. К тому же ничего подобного в этом классе автомобилей ни у кого просто нет. А еще куча кнопок и на центральной консоли, и слева от рулевой колонки. То есть в целом это такое напоминание, что развитие автомобильной эргономики, очень может быть, пошло не в том направлении.

Силовой агрегат и трансмиссия — это проверенная временем пара из 103-сильного бензинового мотора и четырехступенчатого автомата марки Aisin. С одной стороны, рекордов скорости на трассе не поставишь. С другой, заявленный средний расход топлива в районе 5 л на «сотню». А для ускорений на рукоятке коробки есть кнопочка Overdrive.

Suzuki к нам машины, как известно, официально не поставляет. Но этот Fronx приехал к нам кружным путем. Он выпущен в Индии на предприятии Maruti, индийской «дочки» японской компании. В Индии, как и в Японии, руль у автомобилей находится справа, но у приехавшего к нам экземпляра руль с левой стороны, потому что эта версия для стран Ближнего Востока, и потому в нем нет подогрева сидений и прочих зимних опций. Это, пожалуй, главный недостаток в целом приятного, ностальгического кроссовера Suzuki Fronx.