Во дворе главного корпуса Казанского федерального университета (КФУ) открыли бронзовый бюст императору Александру I, который в 1804 году подписал указ о создании университета. Об этом сообщает республиканское агенство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Во дворе КФУ открыли бюст императору Александру I Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Во дворе КФУ открыли бюст императору Александру I Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 2 Во дворе КФУ открыли бюст императору Александру I Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Во дворе КФУ открыли бюст императору Александру I Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Бюст Александра I установлен на мраморном постаменте рядом с входом во двор главного здания университета.

В торжественной церемонии приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор КФУ Ленар Сафин, а также преподаватели, студенты и выпускники вуза. «Хочу от всей души поздравить Казанский федеральный университет с юбилеем. Александр I — личность исторического масштаба. Мы помним, что именно при нем Российская империя одержала великую победу над Наполеоном. Также важно, что по его указам были основаны пять университетов, включая Казанский. Эти решения принимались лично главой государства»,— отметил господин Фальков.

После церемонии открытия бюста прошло заседание учебного совета КФУ с участием Валерия Фалькова, Сергея Кабышева и премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Анар Зейналов