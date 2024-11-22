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Коммерсантъ FM
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Урагану поставили пять баллов

Как получить компенсацию после шторма и какая погода ожидается в ближайшие дни

Минимум четверо пострадавших, целый район без света и заоблачные цены на такси: власти и москвичи подсчитывают ущерб от мощного пятибалльного шторма, который 21 ноября накрыл столицу. По словам синоптиков центра «Фобос», минувший четверг стал самым дождливым с начала наблюдений на метеостанции в районе ВДНХ. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На пике шторма, около 11 вечера четверга, порывы ветра достигали 25 м/с. В результате в Москве пострадали минимум четыре человека, двух из них покалечило ветками, еще двоих целыми упавшими деревьями. Ветер был настолько сильный, что выкорчевывал их с корнями, делятся пользователи в соцсетях: «Возле нашего дома упало дерево и повредило машину, его вырвало с корнем».

В Таганском районе ураган снес обшивку крыши жилой многоэтажки. В Измайлово повалило десятки деревьев и оборвало электропровода. На Кузьминской улице в Котельниках обрушилась часть фасада многоэтажки: кусок бетона рухнул прямо рядом с подъездами. Пользователи также делятся кадрами разбитых ураганом стеклянных витрин. Предварительно, никто не пострадал. В Раменском из-за непогоды пять улиц на весь вечер остались без электричества. В столичном Солнцево ветер повалил недавно установленную новогоднюю елку. В Химках разлетелись палатки и повредили несколько автомобилей.

Страховые компании готовятся к рекордной прибыли

Как получить страховую выплату за поврежденную машину напоминает автоюрист Лев Воропаев: «Получить компенсацию можно, если у вас есть полис каско, где предусмотрено такое возмещение, во всех остальных ситуациях никто добровольно выплачивать ничего не хочет, и приходится обращаться в судебный орган. На самом деле ничего сложного нет, суды знают всю схему работы в этой ситуации. Более того, если гражданин установит геоточку, где произрастает это дерево, сам проведет соответствующую экспертизу зеленого насаждения, это все в судебном порядке пройдет максимально сжато, и суды обычно довольствуются теми документами, которые предоставляет гражданин».

Пробки в Москве на фоне непогоды достигали в четверг вечером восьми баллов. Но, как отмечают таксисты и пассажиры, которые в час пик оказались в пути, серьезных заторов не было, но машины ехали медленно и на большой дистанции. На фоне урагана ожидаемо подскочили и цены на такси: в моменте они превышали 3 тыс. руб. за часовую поездку — это дороже, чем обошелся бы билет на самолет в Санкт-Петербург. Серьезно увеличилось и время подачи, отмечает шеф-редактор “Ъ FM” Александр Мезенцев:

«Долго искалась машина, потом также долго я ее ждал, она откуда-то издалека ехала. В общей сложности примерно полчаса у меня занял процесс вызова и ожидания такси. Но больше всего расстроили, конечно, цены. В обычные дни моя стандартная поездка от работы до дома стоит от 800 руб. до 1 тыс. руб., в этот раз с меня взяли 2,4 тыс. руб. Как рассказал водитель такси, чуть ли не каждую минуту ему приходили новые заказы, и он был вынужден их отменять, потому что на линии машин было очень мало».

Спрос на аренду автомобилей стремительно растет

В столичных аэропортах из-за непогоды на прилет и вылет были задержаны десятки бортов. После полуночи дожди сменил мокрый снег, температура в пятницу, 22 ноября, резко понизится, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Фронт быстро перемещается на северо-восток, поэтому в пятницу преимущественно без осадков. Температура понизится, потому что при прохождении холодного фронта на Москву будут уже другие воздушные массы, умеренные, и в пятницу температура будет от 0 до +2 градусов. В субботу, 23 ноября, в Москве опять прогнозируется приближение очередного циклона и осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура ночью в субботу будет 0… -2 градусов, а днем 0…+2».

В столице сохраняется повышенный уровень погодной опасности. Московский дептранс предупредил водителей о гололедице на дорогах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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