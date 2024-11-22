Госсовет Чувашии утвердил закон, регулирующий содержание и обращение с безнадзорными животными. Документ принят в двух чтениях и вступит в силу 1 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии приняли закон об обращении с животными без владельцев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В Чувашии приняли закон об обращении с животными без владельцев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно закону, максимальный срок содержания животных в пунктах временного размещения составит 30 дней. Владельцы таких пунктов обязаны размещать информацию о поступивших животных на своих сайтах не позднее чем через три дня с момента поступления. Если за это время владельца найти не удастся, агрессивные или нежизнеспособные животные могут быть гуманно умерщвлены — через глубокий наркоз с последующим применением специального препарата.

Закон также предусматривает возможность введения экстраординарного режима в муниципалитетах при превышении числа нападений животных без владельцев в два и более раза по сравнению с прошлым годом. В период действия режима опасные животные не будут возвращаться в прежнюю среду обитания. Если в течение 30 дней для таких животных не найдется владелец, они также подлежат гуманному умерщвлению.

Неопасные животные, как и ранее, будут проходить процедуры осмотра, вакцинации, стерилизации, чипирования и возвращения в прежнюю среду. Всего в 2024 году в республике отловлено 1227 безнадзорных животных, из них 968 возвращены в естественную среду.

Депутаты также одобрили внесение в Госдуму законопроекта, который установит единые федеральные критерии оценки агрессивности бездомных животных. Сейчас эти критерии разнятся от региона к региону, что затрудняет работу приютов.

Анар Зейналов