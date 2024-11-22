Из свежей почты

Дамир Залалов, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 213 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 28 тыс. руб.

Сын родился преждевременно, месяц его выхаживали в областной больнице. В год Дамиру поставили диагноз ДЦП. Я занималась с ним дома, возила на реабилитацию в клиники. Очень хороший результат дало лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). К счастью, у сына сохранен интеллект, он все понимает, но не говорит, общается жестами, ходит в ходунках. Лечение в ИМТ надо продолжать, но его оплата нам не по силам. Помогите! Елена Залалова, Владимирская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «У Дамира снизился мышечный тонус, он стал подвижнее, улучшилась мелкая моторика. Необходимо продолжать лечение, скорректировать тонус мышц, активизировать развитие речи».

Кирилл Еремеев, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 176 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 27 тыс. руб.

Сразу после рождения Кирюши я заметила, что голова у него странной формы — вытянутая. Педиатр направила нас к нейрохирургу. Кирюше провели КТ, и врач диагностировал преждевременное сращение черепных швов. Сказал, нужна срочная операция, иначе мозг будет сдавливаться, это очень опасно. Операцию провели в Москве. Теперь, чтобы не было рецидива, сыну надо носить шлемы-ортезы, которые будут направлять рост костей головы. Но оплатить их изготовление мы не можем. Ксения Еремеева, Нижегородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Малышу необходима послеоперационная коррекция формы головы с применением краниальных ортезов, смоделированных на компьютере. В результате голова ребенка приобретет анатомически правильную форму».

Федя Белов, 8 лет, двусторонняя тугоухость, требуются мощные слуховые аппараты. 223 850 руб.

Внимание! Цена аппаратов 509 850 руб. Антон Николаевич внес 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 36 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии, врачи предупредили, что могут быть проблемы со слухом. Федя в три года произносил лишь несколько искаженных слов. Его не понимали, малыш кричал и плакал, показывал жестами. Только в пять лет ему диагностировали двустороннюю тугоухость, назначили слуховые аппараты. Сразу произошел скачок в развитии речи. Федя пошел в детсад, а сейчас учится в спецшколе. Но последнее время он жалуется, что почти не слышит окружающих. Врач рекомендовал более мощные современные аппараты. Но они очень дорогие, у нас таких денег нет. Ирина Белова, Ярославская область

Сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» Татьяна Легостаева (Санкт-Петербург): «У Феди двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 3-й степени слева, 4-й — справа. Мальчику требуется слухопротезирование заушными мощными многоканальными слуховыми аппаратами Oticon Opn».

Жамсо Сахинов, 2 года, генетическое заболевание — первичный иммунодефицит, спасет лекарство. 222 280 руб.

Внимание! Цена лекарства 311 280 руб. Антон Николаевич внес 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 39 тыс. руб.

Прошлой зимой у Жамсо сильно отекла шея. Врачи выявили воспаление лимфоузлов и пневмонию. Через несколько месяцев сын снова попал в больницу с пневмонией, у него обнаружили еще и абсцесс печени. После обследования выяснилось, что у Жамсо тяжелое заболевание — первичный иммунодефицит. Организм не сопротивляется инфекциям, возникают очаги воспалений, лекарства не помогают. Чтобы вылечиться, нужна пересадка костного мозга, затем для восстановления потребуется дорогой препарат кинерет, а в больнице его нет, нужно покупать самим. Пожалуйста, помогите! Эржена Сахинова, Бурятия

Иммунолог Детской республиканской клинической больницы Зэма Бамбаева (Улан-Удэ): «У Жамсо тяжелое генетическое заболевание — первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь, постоянная угроза инфекционных осложнений. Единственный способ излечения — трансплантация костного мозга. Для нормализации работы иммунитета ребенку по жизненным показаниям требуется терапия препаратом кинерет».

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