Прозрачность и процедуры для платформенной экономики

Многие важные предложения для отрасли Минэкономики учло в последней редакции документа, отмечают в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Там рассчитывают на продолжение диалога, в том числе по тем нормам законопроекта, которые могут привести к определенным издержкам для цифровых платформ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов полагает, что регулирование онлайн-торговли поможет повысить прозрачность и предсказуемость отношений между всеми участниками рынка.

Глава ЦСР Павел Смелов отмечает «большое внимание», уделенное единству правового регулирования. «Отраслевые законопроекты, связанные с цифровой экономикой, не должны противоречить друг другу и создавать правовые коллизии. Так, согласно проекту, платформам разрешат повышать социальные или пенсионные гарантии для работающих через них без опасения, что эти отношения будут признаны трудовыми»,— говорит он. «Законопроект закрепляет большое количество процедур — от проверки партнера до изменений условий договора, ухудшающих положение человека, ведущего бизнес. Платформы не смогут бездумно штрафовать своих партнеров, теперь вводятся обязательные условия и прописана процедура — направление обоснования партнеру и рассмотрение возражений с его стороны»,— добавляет эксперт.

Ассоциация цифровых платформ также поддерживает одну из ключевых целей законопроекта — создать основной понятийный аппарат для платформенной экономики. «Мы в основном согласны с предложенными терминами и продолжаем участвовать в их обсуждении. Единая терминология позволит государству и бизнесу четко обрисовать регулируемую зону, а дальше этот понятийный аппарат можно будет использовать во всех сопутствующих отраслевых законопроектах. По-прежнему считаем, что законопроект о платформенной экономике может быть скорее рамочным и задавать общий курс, а дальнейшее обсуждение, например, платформенной занятости стоит развести по отдельным отраслевым законопроектам»,— говорят в ассоциации.

Венера Петрова