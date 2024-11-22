0,5 процента составил средний рост ВВП государств ОЭСР в третьем квартале 2024 года относительно предыдущих трех месяцев, сообщается в отчете организации. Прирост показателя немного ускорился по сравнению с 0,4% во втором квартале этого года. Темпы увеличения размеров экономик стран G7 не изменились — 0,5%. При этом рост ускорился в Великобритании (до 0,5% с 0,1%), но замедлился в Канаде и Японии (до 0,2% с 0,5%). В США показатель вырос на 0,7% — так же как и во втором квартале. Среди стран ОЭСР худшая динамика ВВП зафиксирована у Венгрии (минус 0,7%) и Латвии (минус 0,4%). В лидерах по темпам роста — ВВП Ирландии (плюс 2%).

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