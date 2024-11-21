Ведущий участник российского рынка перестрахования — РНПК — начал предлагать свои услуги другим государствам. В фокусе компании — страны из СНГ и дружественные страны Азии. Подобная деятельность РНПК будет способствовать развитию международных связей, но в то же время может сократить перестраховочную емкость российского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК; на 100% принадлежит ЦБ) готова перестраховывать риски зарубежных клиентов. Об этом было заявлено в четверг, 21 ноября. В первую очередь компания ориентируется на дружественные страны, в частности Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Китай, Турцию, а также страны Ближнего и Среднего Востока. «В перспективе география присутствия будет расширяться за счет взаимодействия с партнерами из Вьетнама, Сербии, Египта, Малайзии»,— заявил начальник управления развития международного бизнеса РНПК Александр Котенко.

Скорее всего, первые договоры перестрахования будут касаться рисков, прямо или косвенно связанных с Россией, которые в настоящее время трудно или проблематично разместить в иных юрисдикциях, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Наиболее перспективные направления — страхование грузов, в том числе морских, страхование строительства инфраструктурных объектов, таких как АЭС, уточняет независимый эксперт Андрей Бархота.

Расчеты с зарубежными партнерами идут в национальных валютах, уточнили в компании. Контрагентам из стран СНГ предлагается перестраховочное покрытие в размере 5 млрд руб. по одному риску. Для компаний из дальнего зарубежья размер покрытия установлен в размере $7 млн по одному риску. По оценке господина Цыганова, с подобным покрытием возможно перестраховать несколько промышленных объектов.

РНПК — ключевой участник российского рынка. По данным ЦБ, в 2023 году на компанию пришлось 72% из 123,6 млрд руб. премий, переданных в перестрахование. Оплаченный уставный капитал компании составляет 21,3 млрд руб., следует из отчетности компании за 2023 год. В марте 2022 года Банк России увеличил гарантированный капитал дочерней перестраховочной компании до 750 млрд руб.

Помимо перестрахования РНПК готова предложить дополнительные услуги, актуальные для подобных видов страхования, в частности помощь по проведению осмотра и оценки имущества, принимаемого на страхование, с привлечением специалистов собственного инженерного центра, а также моделированию сценариев концентрации рисков, обмену опытом в области IT-проектов.

Действующие подходы компании к оценке и тарификации риска применяются в зависимости от доли участия в размещении.

«Если доля РНПК в риске 20% и более, наша начальная переговорная позиция предполагает участие на условиях и цене РНПК. Аналогично мы следуем подтвержденным условиям лидера размещения, в случае если наша доля ниже указанного порога и если эти условия нас устраивают»,— поясняют в компании. Это базовые подходы, которые могут быть скорректированы по итогам оценки и андеррайтинга риска, потому что зачастую условия западных лидеров (перестраховщиков недружественных стран), например по крупным промышленным рискам СНГ, существенно превышают оценки РНПК и зависят от конъюнктуры мирового рынка и страхового рынка США, в частности как главного провайдера убытков и премии, добавляют там.

Подобное сотрудничество может помочь российским страховщикам развивать отношения с зарубежными компаниями.

Одна из целей РНПК в этом случае — запустить обмен рисками между дружественными странами, создать двусторонние перестраховочные отношения, говорит совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.

Работа РНПК на международных рынках в широком смысле действительно способствует восстановлению и развитию международных связей России в сфере перестрахования и в этом плане будет глобально содействовать и возможностям перестрахования российских рисков за рубежом, подтверждает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Российские компании уже начали самостоятельно передавать риски на перестрахование в Иран (см. “Ъ” от 18 ноября).

Вместе с тем понадобится время на достижение доверительных отношений, так как корпоративная культура и традиции в этих странах не всегда легко воспринимаются, в частности «нужно будет долго общаться и убеждать, сроки будут сдвигаться», предупреждает господин Цыганов. Кроме того, выход перестраховщика на зарубежных клиентов может привести к сокращению емкости для российских страховщиков, которое, по оценке господина Бархоты, может составить 20–30%.

Юлия Пославская