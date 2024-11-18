Страховщики потянулись в Иран

Страховые компании начали перестраховывать риски в Иране: пока что в тестовом режиме — число сделок едва превышает два десятка. По оценкам экспертов, предлагаемый Ираном потенциал перестраховочной емкости в $150 млн примерно в десять раз ниже совокупной потребности российского рынка в перестраховании. Тем не менее это может стать хорошим подспорьем на будущее, хотя и остаются проблемы — в первую очередь отсутствие у иранских компаний рейтингов международных и российских агентств.

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Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Монумент независимости в Тегеране

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

О том, что страховщики начали тестировать перестрахование рисков в Иране, рассказали “Ъ” два источника на страховом рынке. Количество подобных сделок составляет немногим больше двадцати.

Тестирование необходимо, чтобы обкатать схему взаимодействия с иранскими перестраховщиками, в частности варианты покрытия, принципы тарификации, схему расчетов, процедуры урегулирования убытков, поясняет совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков. Обычно это происходит путем передачи небольшой доли рисков — не более 5% — другому игроку, добавляет директор департамента перестрахования «Зетта Страхования» Андрей Тверской. По его словам, вероятно, сейчас страховщики пробуют перестраховывать в Иране риски по корпоративному имущественному страхованию.

Иранские страховые компании передали российским страховщикам вдвое больше рисков, то есть движение двустороннее, уточняет господин Худяков.

Вместе с тем предлагаемая Ираном емкость выглядит недостаточной, чтобы в полном объеме удовлетворить потребность страховщиков в перестраховании и заменить РНПК, считают эксперты. Предлагаемый Ираном потенциал перестраховочной емкости в $150 млн примерно в десять раз ниже совокупной потребности российского рынка в перестраховании, поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова. Конечно, тот объем емкости, который может быть предложен РНПК, не может быть замещен полностью ни одним альтернативным решением, отмечает она. Для РНПК можно рассматривать иранскую емкость как возможность снизить с нее рисковую нагрузку, отмечает господин Худяков.

В то же время, по словам госпожи Самсоновой, российские страховщики активно работают над оптимизацией линейки инструментов для управления принимаемыми рисками — это и повышение размера собственного удержания, и катастрофические ЦФА, и выход на дружественные зарубежные рынки, и с этой точки зрения развитие сотрудничества с иранскими компаниями в области перестрахования является перспективным. Кроме того, любая дополнительная перестраховочная емкость создает альтернативу, в том числе по тарификации, позволяет делать выбор и более равномерно распределять риски, добавляет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Впрочем, эксперты указывают на ряд сложностей — в первую очередь на отсутствие у иранских компаний рейтингов международных и российских агентств.

Работа с перестраховщиком без рейтинга несет в себе риски, связанные с отсутствием независимой квалифицированной оценки финансовой надежности, в связи с чем необходимо достаточно консервативно подходить к оценке рисков контрагента поясняет господин Янин. С формальной точки зрения, по словам эксперта, отсутствие у перестраховщика признаваемого регулятором рейтинга не позволяет снизить регуляторную нагрузку на капитал перестрахователя. Для того чтобы договор перестрахования учитывался в расчете регуляторного капитала, перестраховщик должен обладать рейтингом не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ, уточняет госпожа Самсонова. В сентябре Всероссийский союз страховщиков предложил ЦБ дать страховщикам возможность работать с перестраховщиками, имеющими рейтинг российских агентств вместо международных (см. “Ъ” от 16 сентября).

Сложности могут возникнуть и с получением выплат, поскольку это специфический рынок, говорят эксперты. Речь не столько об исламском страховании, поскольку договоры могут быть заключены по международным правилам без специфических моментов, сколько о проблемах по признанию событий, организации выплат, хождению денег, отмечает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

В частности, по его словам, есть несколько курсов доллара по отношению к национальной валюте Ирана, и выбранный курс должен быть зафиксирован в договоре перестрахования, а потом подтвержден перестраховочными операциями.

Юлия Пославская