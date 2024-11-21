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Прокуратура вышла на Пугачева

В Башкирии нашли нарушения в крупных дорожных подрядах

В арбитражном суде Башкирии начинаются разбирательства по иску прокуратуры к Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) и «Башкиравтодору». По мнению ведомства, УСРДИС и АО «Башкиравтодор» незаконно продлили срок выполнения работ по реконструкции улицы Пугачева на участке между монументом Дружбы и гипермаркетом «Лента». Прокуратура просит признать соглашение о переносе сроков недействительным и хочет взыскать с генподрядчика 57 млн руб. неустойки. По данным «Ъ-Уфа», у прокуратуры также претензии к соглашениям УСРДИС с ООО «Дортрансстрой» и АО «Уралмостострой».

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Прокуратура Башкирии требует признать недействительным дополнительное соглашение между АО «Башкиравтодор» и Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) об увеличении срока реконструкции улицы Пугачева. Также прокуратура просит взыскать с генподрядчика более 57 млн руб. неустойки за нарушение графиков работ.

Контракт на ремонт улицы Пугачева на участке длиной 1,5 км (между Сочинской и Бельской улицами) был подписан в апреле 2022 года, работы оценивались в 1,2 млрд руб. Реконструкция велась в рамках проекта «Южные ворота», предполагающего обновление улично-дорожной сети на юге Уфы, строительство новых развязок и мостов, а также жилую застройку.

Работы должны были завершиться к 25 ноября 2023 года, но через несколько месяцев после подписания контракта срок был продлен до 30 июня 2024 года. 28 июня 2024 года, за два дня до предполагавшегося завершения работ, УСРДИС и «Башкиравтодор» вновь заключили дополнительное соглашение и перенесли окончание ремонта до 20 декабря 2024 года.

Кроме первого этапа реконструкции улицы Пугачева, 28 июня были продлены сроки на остальных объектах «Южных ворот» — улице Генерала Рыленко (генподрядчик — ООО «Дортрансстрой»), развязке между улицами Генерала Рыленко и улицей Пугачева (генподрядчик — АО «Уралмостострой») и участке улицы Пугачева между Бородинской и Бельской улицами (генподрядчик — АО «Башкиравтодор»).

В мэрии Уфы нарушение первоначальных графиков объясняли затянувшимися судебными спорами по выкупу отдельных зданий, мешающих дорожным работам. К настоящему времени стоимость первого этапа реконструкции улицы Пугачева выросла на 119,7 млн руб., превысив 1,3 млрд руб.

Между тем в октябре этого года было открыто движение по улице Генерала Рыленко и новой развязке. Также для автомобилей открыты две из четырех полос проезжей части на первом участке улицы Пугачева. Полностью этот этап планируется завершить до конца года. Конец второго этапа (между Бородинской и Бельской) перенесен на третий квартал 2025 года.

Однако прокуратура Башкирии, обратившаяся с исковым заявлением в арбитражный суд Башкирии, требует признать дополнительное соглашение от 28 июня о продлении сроков контракта недействительным. Также ведомство хочет взыскать с генподрядчика 57 млн руб. неустойки.

По данным картотеки арбитражных дел, прокуратура также инициировала разбирательства по контрактам УСРДИС с ООО «Дортрансстрой» (шесть исков), АО «Уралмостострой» (один иск) и еще один спор по контрактам с АО «Башкиравтодор». В ведомстве считают, что сроки исполнения контрактов на ремонт дорог в Уфе (предмет исков — не только объекты «Южных ворот», но и другие дороги) продлевались без законных оснований.

Определением арбитражного суда предварительное заседание по первому делу назначено на 18 декабря. Остальные заявления пока не приняты в производство.

Комментарий от АО «Башкиравтодор» вчера получить не удалось.

Мэрия Уфы не согласна с требованиями прокуратуры. В администрации считают, что муниципальные контракты с «Башкиравтодором», «Дортрансстроем» и «Уралмостостроем» изменены в соответствии с постановлением правительства РФ. «В ходе исполнения муниципальных контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, связанные с продолжительными судебными спорами в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в местах производства работ»,— сказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.

Также в администрации ссылаются на письмо Минфина России, который разъяснил, что местные администрации не ограничены в возможности изменить существенные условия контракта, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон обстоятельства, препятствующие исполнению контракта.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев считает обращение прокуратуры в суд обоснованным. «Согласно регулирующему законодательству, изменение существенных условий контракта, к которым относятся сроки исполнения, допускается только в строго определенных случаях. Заказчик и подрядчик обязаны были документально обосновать необходимость продления сроков и подтвердить, что такое изменение соответствует одному из оснований, предусмотренных законом»,— отмечает эксперт.

Идэль Гумеров

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