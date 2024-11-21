Курултай сядет за книжки

Депутаты Башкирии создадут рабочую группу для поиска запрещенной информации в детской литературе. Анонсируя это решение, спикер Курултая Константин Толкачев сослался на скандальное заявление Союза писателей России о том, что 60% продающихся в стране детских книг якобы «формируют негативные установки в сознании». Этот тезис был раскритикован участниками книжного рынка — под их коллективным письмом подписались более 350 издателей и писателей. Тем не менее депутатская группа намерена проанализировать содержание детских книг, которые продаются в Башкирии. Опрошенные «Ъ-Уфа» эксперты напоминают, что издательства и так оценивают каждую книгу на соответствие возрасту читателя и законам РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Курултае Башкирии полагают, что большая часть детской литературы негативно отражается на детях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Курултае Башкирии полагают, что большая часть детской литературы негативно отражается на детях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев распорядился создать рабочую группу для изучения детских книг, распространяемых в республике. Ее участниками он видит депутатов, представителей госорганов, издателей и владельцев книжных магазинов. Господин Толкачев сослался на недавнее заявление Союза писателей России о том, что 60% продающихся в стране детских книг якобы «формируют негативные установки в сознании». А в качестве примера привел «роман об однополой любви мальчиков в пионерском лагере».

В октябре 2024 года Союз писателей России (СПР) опубликовал выводы исследования рынка детской литературы. Его авторы проанализировали 930 изданных в России книг. Как утверждается, 60% из них «формируют в сознании ребенка негативные установки», например, «внушают безразличие к будущему» или «отвергают традиционные роли мужчин и женщин». После этого глава думского комитета по защите семьи Нина Останина направила обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сославшись на данные СПР, она попросила «разработать меры» против распространения деструктивной литературы. Однако издатели и писатели опубликовали коллективное письмо с требованием раскрыть полную версию исследования для анализа его методологии (см. «Ъ-Уфа» от 19 ноября). Участники рынка указали, что с 2020 по 2022 год было издано 39,1 тыс. книг для детей, а значит, СПР изучил лишь 2,4% от общего числа.

Роман «Лето в пионерском галстуке», который спикер Курултая назвал «романом об однополой любви мальчиков», был опубликован в 2021 году издательством Popcorn Books. Книга имела возрастную маркировку 17+ и позиционировалась как young-adult, а не детская литература. После того как депутаты и общественные деятели возмутились сюжетом книги, «Лето» стало самым продаваемым в денежном выражении произведением в художественной литературе в первой половине 2022 года. В конце того же года был принят закон «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», после чего книгу прекратили продавать в РФ.

Еще одна задача новой рабочей группы — оценить эффективность законодательства о защите несовершеннолетних от опасной информации. В ближайшее время депутаты Курултая намерены собрать «материалы и отзывы»; каждое обращение, подчеркнул Константин Толкачев, будет внимательно рассмотрено с последующей «адекватной реакцией».

«Мне совершенно не нравится идея создания такой группы,— сказала «Ъ-Уфа» детский писатель, член Союза писателей России и РБ Светлана Войтюк.— В любом издательстве есть редактор, который профессионально оценивает, насколько текст произведения соответствует возрасту ребенка». Госпожа Войтюк добавила, что «только воспитание в семье, в детском саду и школе может дать ребенку такую нравственную защиту, такую духовную “кольчугу”, которую не прошибешь никаким дурным влиянием».

«У меня сразу же возникли большие сомнения по поводу того, что “60% детских книг формируют негативные установки в сознании детей”. Как выяснилось, и у многих детских издательств возникли большие вопросы к такому заявлению,— сказала «Ъ-Уфа» детский писатель Нелли Мартова.— Оценка литературных произведений всегда субъективна, так можно дойти до абсурда и запретить “Красную Шапочку” за слишком жестокие сцены поедания бабушки и внучки волком. А если у проверяющей комиссии не окажется чувства юмора, как она поступит, к примеру, с “Вредными советами” Григория Остера?» Ссылаясь на личный опыт, госпожа Мартова заверила «Ъ-Уфа», что ни одно детское издательство не хотело бы «пропагандировать какие-то “негативные установки”» для получения прибыли.

«Внимания детской книге не хватало десятилетиями, но за проблему взялись не с того конца. Нашим детским писателям нужна поддержка, в том числе финансовая, а уж за качество и содержание текстов переживать не стоит,— отметила писательница Гульшат Абдеева.— Я бы спросила у депутатов и прочих лиц, сколько художественных книг они прочитали за последний месяц, какие книги современных авторов купили детям, каких современных авторов они любят. К мнению тех, кто сумеет ответить на эти вопросы, я с радостью прислушаюсь».

Впрочем, председатель Союза писателей Башкирии Айгиз Баймухаметов поддержал инициативу Курултая. «Как писатель, как любой гражданин, я заинтересован, чтобы будущее поколение воспитывалось на той литературе, которая учит доб-

ру и человечности. К сожалению, в мире много литературы, в которой основные действия связаны с насилием и жестокостью. Поэтому надо детей оберегать от таких воздействий,— сказал он.— С книгами, которые выпускаются в республике, все хорошо. В государственном издательстве “Китап” книга, прежде чем выйти, проходит экспертную комиссию в Союзе писателей. Но есть много литературы, отпечатанной за рубежом, в частных кустарных типографиях, за качество которой никто не может ответить. Чтобы попасть на наши полки, эти книги должны получить оценку экспертов».

«Контроль за детскими книгами не имеет никакого смысла, потому что у нас уже есть законодательство,— заявляет ведущий редактор санкт-петербургского издательства “Гудвин” Ксения Буравова.— По закону, у нас предусмотрены знаки информационной продукции — как раз сделаны для того, чтобы контент, не подходящий по возрасту, не попал к детям. Это федеральный закон, и издатели его соблюдают. Мы считаем, что это (создание парламентской рабочей группы.— «Ъ-Уфа») ненужная трата ресурсов, которые можно потратить на укрепление книжного сообщества и развитие книжной культуры. А пока мы видим только попытки мешать развитию».

Наталья Балыкова; Александр Черных