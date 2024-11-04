Плавучий голландец

Макс Ферстаппен неожиданно одержал красивую, может быть, самую яркую в карьере победу. В воскресенье голландец стал победителем Гран-при Сан-Паулу, прошедшего под проливным дождем. А ведь стартовал лидер Red Bull только с 17-го места. Соперник голландца в борьбе за титул Ландо Норрис из McLaren, начинавший первым, на финише был только шестым. Все это фактически похоронило интригу в первенстве — отрыв Ферстаппена увеличился до 62 очков. Свой четвертый титул он может оформить уже через три недели в самом, наверное, подходящем для праздничного безумия городе — Лас-Вегасе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Сан-Паулу, несмотря на то что стартовал только с 17-го места

Фото: Amanda Perobelli, Reuters Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Сан-Паулу, несмотря на то что стартовал только с 17-го места

Фото: Amanda Perobelli, Reuters

Гран-при Сан-Паулу, вероятнее всего, стал ключевым этапом чемпионата мира 2024 года для двух сильнейших гонщиков сезона — Макса Ферстаппена и Ландо Норриса. Вот только если первый после финиша кричал в микрофон: «Это просто восхитительно!» — и вообще сиял, словно юниор, впервые в жизни чего-то добившийся, то второй ничего не говорил. А ведь весь ход бразильского этапа однозначно толкал к мысли, что все будет ровно наоборот. Что это Норрис будет ликовать, а Ферстаппен — в лучшем случае философски рассуждать о том, что всякое бывает и ничего еще не решено.

К бразильской гонке Ферстаппен и Норрис подошли в ситуации, когда их разделяло 47 очков.

Вроде бы достаточно много, однако с учетом того, что Ферстаппен не выигрывал на протяжении десяти этапов, и того, что Норрис, располагающий заметно более быстрой машиной, пусть не теми темпами, которыми ему бы хотелось, но все же отгрызал от отставания кусок за куском, голландцу было достаточно лишь один раз допустить осечку, чтобы отдать все козыри сопернику. И в Сан-Паулу, казалось, этот момент наступил.

У Ферстаппена все пошло наперекосяк с самого начала. Команда решила заменить на его машине силовую установку, а поскольку лимит на такие замены Red Bull давно уже превысил, голландцу заранее выписали штраф в пять мест на стартовом поле.

В субботнем спринте, который выиграл Норрис (его партнер по McLaren австралиец Оскар Пиастри по команде из боксов просто пропустил британца вперед), Ферстаппен пытался частично минимизировать потери — стал третьим, но за нарушение правил снова получил штраф и откатился на четвертое место (напомним, что на предыдущем этапе в Мексике Ферстаппену выписали два штрафа по 10 секунд). Ну а настоящая беда случилась в квалификации. Лэнс Стролл (Aston Martin) под занавес второго сегмента разбил машину, стюарды вывесили красные флаги и лишили Ферстаппена шанса попасть даже в третий сегмент. В итоге ему пришлось довольствоваться 12-м местом, а с учетом вышеупомянутого штрафа он стартовал аж с 17-й позиции. Норрис при этом стоял на старте первым. То есть вот она, расстановка из серии «оранжевые начинают и выигрывают».

Да, в «Формуле-1» бывало, что гонщик, начинавший с хвоста пелотона, в итоге приезжал первым. Тот же Ферстаппен проделывал такой трюк в 2022 году в Бельгии, где победил, несмотря на то что стартовал только 12-м. А еще были триумфы Михаэля Шумахера и Джеки Стюарта. Первый в 1995-м в той же Бельгии конвертировал в победу старт с 16-го места, второй в 1973-м победил в ЮАР, начав также с 16-й позиции. В 2005-м Кими Райкконен выигрывал с 17-го места (Япония), а Рубенс Баррикелло в 2000-м — с 18-го (Германия). Наконец, рекорд всех времен принадлежит Джону Уотсону. Британец в 1983-м в США начал гонку с 22-го места, а приехал первым. Но такие грандиозные камбэки все же чрезвычайно редки, и предположить, что Ферстаппену удастся его провернуть, было совершенно невозможно.

Но он провернул. Что в этом грандиозном успехе было первично — его высочайший уровень гонщика или стечение обстоятельств — вопрос, возможно, дискуссионный. Те, кому Ферстаппен импонирует, безусловно, будут придерживаться первого варианта. Ну ведь и правда, уже на старте голландец отыграл несколько позиций, а затем под проливным дождем (умение гонять в такую погоду и отличает настоящего мастера) совершал обгон за обгоном. Это было чрезвычайно яркое выступление. Те, кто Ферстаппена недолюбливает, а таких тоже в достатке, непременно укажут на то, что ему повезло. Отрицать, что фортуна после всех своих капризов повернулась к Ферстаппену лицом, трудно.

Ведь как вовремя для Ферстаппена Франко Колапинто разбил свой Williams и спровоцировал появление красных флагов.

Уже побывавший к тому моменту в боксах Норрис тогда спросил у своей команды: «Выходит, те, кто еще не заезжал, теперь получат бесплатный пит-стоп?» Он прекрасно знал ответ на этот вопрос, но все равно спросил. «Получат»,— ответили ему. Среди получивших преимущество оказался и Ферстаппен.

Может, в Red Bull ждали этих красных флагов, что в дождевой гонке разумно, может, вообще, чем черт не шутит, намеревались ехать без пит-стопов (в дождь правилами это допускается), но, как бы то ни было, после рестарта Ферстаппен оказался вторым, позади Эстебана Окона и впереди Пьера Гасли (гонщики Alpine и сами не поняли, как очутились во главе пелотона, и еще больше удивились, что сумели там остаться до конца гонки: Окон и Гасли заняли второе и третье места). Ну а Норрис застрял на пятом месте. Чуть погодя в стену улетел уже Карлос Сайнс. Опять появилась машина безопасности, опять рестарт с хода, и в этот раз Ферстаппен Окона обошел. И больше его никто не видел, потому как, получив простор, голландец просто улетел вперед, штампуя один быстрейший круг за другим.

Ну а Норрис каким-то чудом остался в гонке, откатился на седьмое место, потом поднялся на шестое за счет того, что Пиастри снова по приказу команды пропустил его вперед. И, собственно, больше ничем он в этой гонке не запомнился. И, разумеется, у него есть повод жаловаться на невезение — если не фактический, то эмоциональный. И можно сетовать на правило, допускающее смену резины под красными флагами, что он с упоением и делал, утверждая, что всем это правило не нравится, но его все равно не отменяют. Но в первую очередь ему нужно бы все-таки научиться стартовать. Для гонщика, претендующего на титул, это все же важное умение.

Ведь если бы Норрис снова не упустил поул и не отдал лидерство Расселу, то, скорее всего, именно он и выиграл бы эту гонку.

То есть подобрался бы еще ближе к Ферстаппену. Ну а так у голландца теперь образовался отрыв в 62 очка. И это всего за три гонки до финиша.

На кону остается всего 86 очков. И если через три недели в Лас-Вегасе Ферстаппену удастся сделать так, что от его перевеса сохранится не менее 60 очков, он досрочно оформит четвертый в своей карьере чемпионский титул. Иными словами, если Ферстаппен окажется впереди Норриса, или уступит ему не более двух очков, или если оба гонщика вообще не наберут очков, голландец оформит титул.

Александр Петров