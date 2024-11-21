В доме основателя «Четвертого канала» Игоря Мишина прошли обыски

В деревне Жуковка Московской области в доме основателя екатеринбургской телекомпании «Четвертый канал» и генерального продюсера онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина прошли обыски, пишет «Ъ».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Игорь Мишин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во время оперативных мероприятий был изъят сверток. Его содержимое отправили на экспертизу, по итогам которой будет решаться вопрос об административном или уголовном преследовании господина Мишина.

По данным telegram-канала «112», Игоря Мишина проверяют на контакт с галеристом Маратом Гельманом (признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов), в отношении которого расследуется дело о терроризме. Галерист основал музей PERMM в Перми, в котором сегодня прошли обыски.

Игорь Мишин родился в Екатеринбурге. В 1991 году основал в городе телекомпанию «Четвертый канал» и руководил им до 2008 года. Руководил кинокомпанией «Амедиа», телеканалом ТНТ. С 2023 года является генпродюсером онлайн-кинотеатра KION.

Виталий Красиков