Сгорел шалаш, но памятник остался

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга устанавливает причины и обстоятельства пожара, уничтожившего мемориальный шалаш под Сестрорецком, в котором Владимир Ленин скрывался от преследования в 1917 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Шалаш Ленина — музейный комплекс, посвященный событиям лета накануне Октябрьской революции. Ленина разыскивали по ордеру, выданному Временным правительством, по обвинению в организации беспорядков. Сначала вождь революции скрывался в Петрограде, а затем с товарищем по партии Григорием Зиновьевым под видом финских крестьян с поддельными документами перебрался под Сестрорецк, обосновавшись на берегу озера Разлив. Спустя месяц ЦК большевистской партии организовал укрытие для Владимира Ленина в Финляндии. Оттуда он вернулся в Россию уже в октябре 1917 года.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС утром в четверг. Когда пожарные приехали на место, шалаш уже дотлевал. Гранитный монумент в виде шалаша архитектора Александра Гегелло, установленный в 1927 году там же, не пострадал. Соломенная конструкция, впрочем, была лишь макетом и не имела мемориальной или культурной ценности. Раз в год, обычно весной, работники музейного комплекса обновляют шалаш — меняют сено на свежее. Пока в музее не могут уточнить объем понесенного ущерба. Но обещают, что шалаш будет восстановлен.

Ранее шалаш под Сестрорецком несколько раз сжигали. Однако злоумышленников так и не нашли. Вот и на сей раз версию поджога прокуратура рассматривает как основную. Впрочем, уголовного дела о вандализме не возбудили. Представители коммунистов уверены, что следует искать следы «разного рода иноагентов» и «поклонников Запада и террористического киевского режима». Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович назвал случившееся «преступлением против идей социализма и в целом против России», результатом «лживого шельмования революционной истории в школьных учебниках и в СМИ».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург