Реплика Большой императорской короны в бутике Posie

До 29 ноября в бутике ювелирного дома Posie можно увидеть копию главной регалии династии Романовых. В свое время именно Большая императорская корона вдохновила АЛРОСА на создание ювелирно-просветительского проекта Posie. Оригинальный венец исполнил в 1762 году придворный ювелир Иеремия Позье для коронации императрицы Екатерины II, впоследствии в ней венчались на царство все Романовы вплоть до Николая II. Сегодня царственная реликвия из более чем 5 тыс. бриллиантов с огромной шпинелью весом 389 карат хранится в Алмазном фонде.

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Изготовление реплики приурочили к 250-летию коронации Екатерины II — по заказу Гохрана корона была воссоздана мастерами ювелирной группы АЛРОСА, которые переосмыслили бриллиантовый узор Иеремии Позье. Современная корона отделана 11 352 бриллиантами суммарным весом более 1 тыс. каратов и 74 бело-розовыми морскими жемчужинами из Австралии. Вместо шпинели ее венчает рубеллит весом 384,7 карата, ограненный в форме фацетированного ореха. Для визита в бутик Posie требуется предварительная запись.