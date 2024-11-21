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Коммерсантъ FM
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Россиянам начислили 114 млрд руб. налога на доходы по вкладам за 2023 год

Россияне получили уведомления о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам на сумму 114 млрд руб., сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Впервые налог нужно заплатить до 1 декабря 2024 года за доходы в 2023 году.

Господин Егоров рассказал РБК, что сейчас не обсуждается вопрос, могут ли банки выступать налоговыми агентами и самостоятельно взимать сбор в пользу государства. По его словам, дискуссия об этом проходила, когда этот сбор только вводился. «Было принято решение, что налоговая информационная система готова лучше, чем банковская, к такому расчету. Поэтому на нас это и возложили»,— сказал глава ФНС.

Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам работает с 2021 года, но 2023-й стал первым, по которому нужно произвести выплаты. НДФЛ установлен на доходы по банковским счетам и депозитам сверх необлагаемой суммы. В 2023 году она составила 150 тыс. руб. Минфин планировал получить в 2024 году 101,6 млрд руб. доходов от нового налога.

О расчете налога — в материале «Ъ» «Процентом придется делиться».

Налог на вклады в 2023 году: когда и сколько придется платить

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