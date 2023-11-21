Налог на вклады в 2023 году: когда и сколько придется платить

С доходов, полученных в виде процентов по вкладам в 2023 году, придется заплатить налог. Держатели депозитов должны будут выплатить его в 2024 году. Что это за налог, как рассчитывается сумма и кого он касается — в справке «Ъ».

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Когда появился налог

С 1 января 2021 года для граждан России вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Поправки внесли во вторую часть Налогового кодекса. За текущий год налоги оплачиваются в следующем, поэтому впервые налог на доходы по банковским депозитам, полученным в течение 2021 года, нужно было бы заплатить до 1 декабря 2022 года.

В марте президент России Владимир Путин подписал новый закон, который временно отменил уплату НДФЛ на доход по вкладам. Согласно ему, граждане не должны уплачивать налог с процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2021–2022 годах. Так, в 2022-м (с доходов, полученных в 2021 году) и 2023-м (с доходов, полученных в 2022 году) вносить такой налог было не нужно. При этом тем, кто разместил или планирует размещать средства на депозитах в 2023 году, нужно вычесть налог из предполагаемого дохода, так как мораторий на его взимание продлевать не планируется.

Сколько и когда нужно платить

В 2023 году ставка налога на проценты по вкладам составляет 13%. Значение одинаково и для резидентов (тех, кто находился на территории страны в течение 183 дней), и для нерезидентов (тех, кто провел в России менее 183 дней). Сумма налога рассчитывается в ФНС после предоставления банками данных (до 1 февраля) о процентных доходах физического лица за предыдущий год. При этом оценивается доход по всем вкладам, независимо от валюты, количества вкладов в разных банках и их размеров.

Налоги за предыдущий год нужно заплатить до 1 декабря следующего. То есть за 2023 год — до 1 декабря 2024 года.

От налога освобождаются счета эскроу, которые используются в долевом строительстве, и процентные доходы под ставку менее 1% годовых (текущие и зарплатные счета).

В том случае, если вклад был открыт в иностранной валюте, доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу ЦБ РФ, который действовал на дату выплаты процентов. Если курс иностранной валюты за время действия депозита вырос, налог с валютной разницы платить не придется.

Если человек получил банковский вклад по наследству, налог с процентов по этому вкладу платить не нужно.

Не облагаемая налогом сумма

Необлагаемая сумма дохода рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ за год, умноженной на 1 млн руб.: пока это 15% (у ЦБ будет еще одно заседание по ставке в декабре), значит, из общего дохода надо будет вычесть 150 тыс. руб.

Если годовой процентный доход вкладчика по всем банковским счетам, включая прибыль в иностранной валюте, будет ниже актуальной планки 150 тыс. руб., то за этот год платить налог не надо.

Расчет налога выглядит так:

(Доход по вкладам и счетам — необлагаемая налогом сумма) ? 0,13 = налог на доход

К примеру:

(194 000 – 150 000) ? 0,13 = 5720 рублей — эта сумма и есть сумма НДФЛ.

Как заплатить налог

Декларировать доходы по вкладам или каким-либо образом их оформлять не требуется. Налоговый орган сам рассчитает сумму налога в конце года на основе сведений от банков и направит в случае необходимости уведомление. Если доходы превысят не облагаемую налогом сумму, то информация об этом появится в личном кабинете налогоплательщика.

После получения уведомления останется только заплатить налог любым удобным способом.

Это можно сделать:

через платежные терминалы;

в личном кабинете банка или офисе любого банка;

с помощью сервиса «Заплати налоги»;

в личном кабинете налогоплательщика.

Марина Колоколова