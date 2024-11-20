Законопроект о спецсчетах иноагентов прошел первое чтение

Госдума в среду единогласно одобрила в первом чтении законопроект о зачислении всех доходов иностранных агентов от интеллектуальной деятельности на специальные рублевые счета.

Поправки к закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» были внесены 429 депутатами во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным. Согласно проекту, граждане со статусом иноагента, получающие в РФ авторские отчисления, обязаны открыть для этого единый специальный счет. Распорядиться средствами с него они смогут лишь в случае исключения из реестра иноагентов, а по решению суда или «в иных случаях, установленных правительством» деньги могут быть списаны и зачислены в бюджет РФ.

Представляя проект, председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») заявил, что иноагенты стали «главным инструментом НАТОвской пропаганды по дискредитации России и наших Вооруженных сил»: «Грань, отделяющая иноагентов от изменников родины, становится все менее и менее заметной». Депутат отметил, что «только за последнее время» в реестр иноагентов включены 124 сотрудника «антироссийских пропагандистских СМИ», 54 «льющих грязь на нашу Родину деятеля культуры», 51 политический и 25 общественных деятелей, а также 25 блогеров.

За законопроект проголосовали 408 депутатов, против и воздержавшихся не было. Как ранее сообщал в своем Telegram-канале Вячеслав Володин, ко второму чтению будут подготовлены поправки о зачислении на спецсчет средств иноагентов от продажи и сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества и иных доходов в России.

Ксения Веретенникова