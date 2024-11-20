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АО «ОСК»

Company profile

АО «Объединенная судостроительная корпорация» создано 21 марта 2007 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. 100% акций АО «ОСК» находятся в федеральной собственности. Указом президента РФ от 9 октября 2023 года акции переданы в доверительное управление банку ВТБ. Корпорация включает более 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть судостроительного комплекса страны. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах РФ — от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани. Число сотрудников — более 100 тыс. человек. По итогам 2023 года выручка ОСК достигла примерно 400 млрд руб. против 350 млрд руб. годом ранее.

  • Газета «Коммерсантъ» №215 от 21.11.2024, стр. 10

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