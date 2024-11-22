Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Машу Шлыкову прооперируют в декабре

15 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Воронеж» мы рассказали историю двухлетней Маши Шлыковой из Воронежа («Чуткая Маша», Наталья Волкова). У девочки генетическое заболевание — синдром Пфайффера: кости черепа и лица деформированы с рождения, преждевременно срослись черепные швы, из-за этого мозг не может правильно развиваться. В московской клинике Маше готовы провести операцию с использованием специальных аппаратов, но ее оплата родителям девочки не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 620 190 руб.) собрана. Екатерина, мама Маши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Маша Шлыкова

Маша Шлыкова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Маша Шлыкова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 15 ноября 7774 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Воронеж», «Белгород», «Иртыш», «Томск», а также 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 40 детям на 21 484 148 руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...