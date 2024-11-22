Машу Шлыкову прооперируют в декабре

15 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Воронеж» мы рассказали историю двухлетней Маши Шлыковой из Воронежа («Чуткая Маша», Наталья Волкова). У девочки генетическое заболевание — синдром Пфайффера: кости черепа и лица деформированы с рождения, преждевременно срослись черепные швы, из-за этого мозг не может правильно развиваться. В московской клинике Маше готовы провести операцию с использованием специальных аппаратов, но ее оплата родителям девочки не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 620 190 руб.) собрана. Екатерина, мама Маши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маша Шлыкова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Маша Шлыкова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 15 ноября 7774 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Воронеж», «Белгород», «Иртыш», «Томск», а также 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 40 детям на 21 484 148 руб.