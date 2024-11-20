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Учителя истории из Екатеринбурга осудили на три года за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к трем годам колонии-поселения учителя истории и обществознания Алексея Показаньева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Как сообщили в пресс-службе суда, он также лишен права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, он, будучи учителем истории и обществознания, не поддерживал действий российских властей в проводимой внутренней и внешней политике, в том числе был не согласен с проведением специальной военной операции (СВО). Во время урока в присутствии 15-летних учеников девятого класса Алексей Показаньев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) комментировал события, связанные с терактом на Крымском мосту.

«Он допустил высказывание, оправдывающее совершение посягательства на жизнь государственного деятеля — Президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности», — говорится в сообщении.

Согласно соцсетям, Алексей Показаньев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) родился в 1994 году, у него есть несовершеннолетний ребенок.

Мария Шараева

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