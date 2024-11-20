Мишустин призвал ускорить производство Ту-214 и других отечественных самолетов

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить массовое производство всех типов отечественных самолетов, включая Ту-214, «Суперджет», Ил-96, Ил-114 и «Байкал». Об этом сообщает «РИА Новости».

Председатель отметил, что необходимое финансирование для массового выпуска отечественных самолетов и вертолетов уже определено.

Казанский завод намеревался начать поставки новых самолетов Ту-214 российским авиакомпаниям в 2024 году. Сообщалось, что уже были подписаны договора с перевозчиками, такими как «Аэрофлот», Red Wings и «ЮВТ Аэро». На конец 2023 года завод смог собрать лишь один из трёх запланированных самолетов Ту-214.

В 2024 году завод заявлял о готовности увеличить объем производства до 20 Ту-214 в год. В мае правительство России внесло изменения в программу развития авиационной отрасли до 2030 года, в рамках которой вместо 115 единиц, как планировалось ранее, завод в Казани должен был изготовить 114 самолетов. В 2024 году планировалось поставить одно судно вместо семи, в 2025-м — четыре вместо десяти.

В июне авиакомпании «Аэрофлот» заявила о возможном отказе от закупки Ту-214. Вместо Ту-214 рассматривался новый российский самолет МС-21.

Кроме того, в июне был проведен первый испытательный полет восстановленного Ту-214. Планировалось, что его будут использовать для тестирования импортозамещенных узлов, составных частей систем и бортового оборудования. В сентябре завод объявил о поставке 100 Ту-214 для авиакомпании S7.

В ноябре компания «Туполев» провела первый тестовый полет импортозамещенного Ту-214.

Анар Зейналов