Состоялся первый полет полностью импортозамещенной лаборатории Ту-214

Сегодня прошел первый полет летающей лаборатории Ту-214 RA-64509 после полного импортозамещения. Об этом сообщил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев в своем Telegram-канале.

Как сообщил проректор КНИТУ-КАИ Эльвир Якупов «Ъ Волга-Урал», полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова —филиала АО «Туполев» и продлился 1 час 10 минут. В воздухе были выполнены необходимые проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. По данным экипажа, испытания прошли в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний. На базе этого Ту-214 продолжится дальнейшая модернизация, в том числе и создание двучленной кабины.

Ранее Константин Тимофеев анонсировал, что компания «Туполев» готовит летающую лабораторию к первому полету после замены импортных деталей.

В июне был проведен первый испытательный полет восстановленного Ту-214. Самолет планировали использовать для тестирования импортозамещенных узлов и бортового оборудования.

Диана Соловьёва