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«Туполев» готовит к первому полету импортозамещенный Ту-214

Компания «Туполев» завершает подготовку летающей лаборатории Ту-214 к первому полету после замены всех импортных деталей. Об этом сообщил управляющий директор компании Константин Тимофеев в своем Telegram-канале.

«Провел заседание штаба по летающей лаборатории. В ближайшее время состоится ее полет после полной замены импортных составляющих», — говорится в сообщении.

Летающей лабораторией выступает самолет с бортовым номером RA-64509, впервые поднявшийся в воздух 17 ноября 2006 года. В апреле 2007 года его передали авиакомпании «Трансаэро», где он эксплуатировался до октября 2015 года. После этого лайнер находился на хранении. В июне 2023 года он совершил первый полет после восстановления летной годности. По словам Константина Тимофеева, это первый за последние десятилетия самолет, полностью состоящий из российских комплектующих.

Анар Зейналов

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